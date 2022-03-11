Знаки опасности: как приметы помогают обойти проблемы

Привлечь удачу и своевременно среагировать на грозящую опасность получится, если познакомиться с мудрыми приметами. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не игнорировать знаков, которые могут заранее предупредить о том, что впереди ждут трудности.

Остановка часов. Наручные часы останавливаются, если впереди ждут финансовые проблемы. Часы важно завести вновь и внимательно следить за финансами. Уберечься от неприятностей получится, если не давать в долг и не брать чужих денег в ближайшее время.

Забытые вещи. Если после выхода из дома обнаружилось, что забыта важная вещь, возвращаться нужно с осторожностью. Для того чтобы предотвратить беду, нужно обязательно посмотреть в зеркало и улыбнуться своему отражению.

Сломанное транспортное средство. Примета гласит, что перед дальней дорогой транспорт ломается в том случае, если впереди ждут проблемы и неприятности. Если отложить поездку невозможно, то в пути важно быть бдительными и не принимать скоропалительных решений.

Вещи наизнанку. В спешке каждый из нас может надеть вещь внутренними швами наружу. Если такая неприятность произошла, то ссоры и конфликты будут неизбежными. Избежать такого развития событий поможет простая булавка. Ее прикалывают к внутренней стороне вещи, которую предварительно надевают правильно.

Разбитое зеркало. Такая неприятность может случиться в любое время и грозит чередой неприятностей в жизни. Нейтрализовать плохую примету получится, если не смотреться в осколки и вынести их из дома в непрозрачном пакете или коробке. Полы в доме после этого моют с солью, а также окуривают помещение полынью или можжевельником.

Головной убор на столе. Положив шапку на стол, можно остаться без сбережений и испытать на себе длительный период финансовых трудностей. Такого не случится, если впредь разумно тратить накопления, не доверять мошенникам, а стол начисто протереть тряпкой. Под порог обязательно кладут монету, а в кошелек — денежный талисман.