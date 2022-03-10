Реакция мальчика на сбрившего бороду папу стала вирусной

Недавно она поделилась роликом, демонстрирующим реакцию Генри, в первый раз увидевшего своего папу Харрисона без бороды, и видео собрало уже почти пять миллионов просмотров.

Побрившийся Харрисон сначала закрыл нижнюю часть лица полотенцем, чтобы не пугать Генри, и малыш обрадовался, увидев папу. Но тут Харрисон присел перед сыном, снял полотенце, показав ему свое чисто выбритое лицо, — и Генри оказался явно сбит с толку и озадачен. Он даже посмотрел на снимающую происходящее на телефон маму, как бы ожидая от нее объяснений. Только когда Харрисон взял малыша на руки и сказал “Привет, приятель!”, тот начал потихоньку приходить в себя от изумления.

Мама с папой все это время просто умирали от смеха. “Он не знает, что и думать”, — подписала ролик Бэйли.

Трогательная растерянность Генри при виде изменившегося отца рассмешила и пользователей. “Похоже, что он не одобряет этого, но старается поддержать папу и не ранить его чувства”, — шутит один из комментаторов. “Прямо видно, как его мозг пытается это все осознать”, — смеется другой.