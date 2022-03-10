Как изменить питание при частых головных болях

Не пропускайте приемы пищи

Калории — это единица измерения энергии пищи. Тело нуждается в постоянном поступлении энергии в виде еды. Уровень сахара в крови может снизиться, если мы долго не ели. Тело отвечает на это выбросом гормонов, которые сообщают мозгу о голоде. Эти же гормоны могут повышать артериальное давление и сужать кровеносные сосуды, вызывая головную боль. Поэтому старайтесь не пропускать приемы пищи, пишет MedikForum.ru.

Включите больше белка

Знаете ли вы, что недостаток белка может вызвать головную боль? Исследования показали, что белок необходим для работы мозга и его энергии. Диета с низким содержанием белка может спровоцировать головную боль. К некоторым продуктам, богатым белком, относят яйца, орехи, куриную грудку, творог, йогурт, молоко, чечевицу, рыбу, киноа, тыквенные семечки и т. д. Все они помогают поддерживать в норме уровень сахара в крови — еще одну причину головных болей.

Избегайте кофе на пустой желудок

Вызванные кофеином головные боли вызывают широкий спектр симптомов. Есть боль от слишком большого количества кофе и от слишком малого количества, а также боль от употребления кофе слишком поздно вечером. Кофеин действует на всех по-разному, но поскольку он является стимулятором центральной нервной системы, то может вызвать у людей головную боль, особенно если пить его натощак. Кофеин может усиливать последствия низкого уровня сахара в крови, вызванного отказом от еды, ухудшая самочувствие и, возможно, вызывая сильную головную боль. Чтобы избежать головных болей, вызванных кофеином, пейте кофе только после хорошо сбалансированного завтрака с высоким содержанием клетчатки и белка.