Безопасная доза алкоголя: существует ли она?

Употребление алкоголя в подавляющем большинстве случаев — это способ ухода от гнетущих проблем, отчуждения от обыденности, избавления от стрессовых факторов. Человек целенаправленно принимает токсические дозы алкоголя как “лекарство”, позволяющее перейти в другую реальность — спокойную, беззаботную, далекую от непростой действительности. Причем потеря контроля над количеством принимаемого алкоголя часто возникает у успешных, предприимчивых людей.

В силу специфики образа жизни у них нарушается баланс дофамина и серотонина. Избыток синтеза дофамина образуется как следствие удовлетворения от финансового и карьерного роста, ощущения собственной значимости и успешности. Эта система “вознаграждения мозга” вызывает усиленный синтез гормона радости благодаря длительному ощущению чувства удовольствия. А постоянная напряженность, тревожность, собранность, страх перед возможными негативными последствиями финансовых рисков, напротив, провоцируют недостаточность серотонина. Употребление алкоголя создает мнимое ощущение приведения этих гормонов в состояние баланса. Таким образом, частое и бесконтрольное употребление алкоголя на переговорах, деловых ужинах, презентациях, сделках, учитывая особенности синтеза названных нейромедиаторов, быстро и незаметно приводит к зависимости и способствует формированию алкоголь-ассоциированных заболеваний, пишет Forbes.ru.

Злоупотребление алкоголем и алкогольная зависимость — две разные формы одного и того же расстройства. Потребление алкоголя измеряется в условных единицах — стандартной дозе алкоголя, равной 10 г чистого спирта (25 граммам 40%-й водки, 100 граммам 9–11%-го сухого вина или 200 граммам 3–5%-го пива). Лимит ежедневного потребления алкоголя составляет не более двух стандартных доз для женщин и не более трех — для мужчин.