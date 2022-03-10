Безопасная доза алкоголя: существует ли она?
Употребление алкоголя в подавляющем большинстве случаев — это способ ухода от гнетущих проблем, отчуждения от обыденности, избавления от стрессовых факторов. Человек целенаправленно принимает токсические дозы алкоголя как “лекарство”, позволяющее перейти в другую реальность — спокойную, беззаботную, далекую от непростой действительности. Причем потеря контроля над количеством принимаемого алкоголя часто возникает у успешных, предприимчивых людей.
В силу специфики образа жизни у них нарушается баланс дофамина и серотонина. Избыток синтеза дофамина образуется как следствие удовлетворения от финансового и карьерного роста, ощущения собственной значимости и успешности. Эта система “вознаграждения мозга” вызывает усиленный синтез гормона радости благодаря длительному ощущению чувства удовольствия. А постоянная напряженность, тревожность, собранность, страх перед возможными негативными последствиями финансовых рисков, напротив, провоцируют недостаточность серотонина. Употребление алкоголя создает мнимое ощущение приведения этих гормонов в состояние баланса. Таким образом, частое и бесконтрольное употребление алкоголя на переговорах, деловых ужинах, презентациях, сделках, учитывая особенности синтеза названных нейромедиаторов, быстро и незаметно приводит к зависимости и способствует формированию алкоголь-ассоциированных заболеваний, пишет Forbes.ru.
Злоупотребление алкоголем и алкогольная зависимость — две разные формы одного и того же расстройства. Потребление алкоголя измеряется в условных единицах — стандартной дозе алкоголя, равной 10 г чистого спирта (25 граммам 40%-й водки, 100 граммам 9–11%-го сухого вина или 200 граммам 3–5%-го пива). Лимит ежедневного потребления алкоголя составляет не более двух стандартных доз для женщин и не более трех — для мужчин.
При условии соблюдения лимита и трех-четырех дней абсолютной трезвости в неделю доза не представляет опасности для здоровья. Превышение доз и кратности употребления спиртного чаще всего рассматривается как злоупотребление алкоголем и может быть учтено в качестве фактора развития многих заболеваний. Однако симптомы исчезают, как только человек отказывается от спиртного.
Для людей, злоупотребляющих алкоголем, используется термин risky drinker**, но их состояние еще не рассматривается как заболевание. В отличие от злоупотребления, алкогольная зависимость требует уже вовлечения психиатра в процесс лечения. Данной патологии часто сопутствуют тревожные, аффективные расстройства, а также шизофрения, требуется медикаментозное лечение. Злоупотребление алкоголем является основной причиной развития более чем 200 заболеваний. Наиболее тяжелые из них — алкогольный цирроз печени, злокачественные новообразования различной локализации, в том числе первичный рак печени, сердечно-сосудистые патологии и многие виды травматизма. В Европе доля смертельных исходов алкогольной болезни печени (АБП) составляет около 41% от всех смертельных случаев в результате болезней печени.