Как правильно хранить зимнюю обувь, чтобы через полгода она выглядела как новая
Чтобы обувь служила годами, надо не только выбирать качественные материалы и аккуратно ее носить, но еще и правильно хранить. Особенно в том случае если пара убирается в кладовку на полгода или около того, пишет Lady.mail.ru.
Подготовка
Перед тем как убрать зимнюю обувь на хранение, ее нужно тщательно подготовить. Прежде всего нужно очистить обувь от загрязнения реагентами, которыми кишат наши улицы зимой.
Сначала удалите все загрязнения и остатки химических составов с поверхности обуви (для кожи лучше использовать мыльный раствор, а для замши — щетку и специальную пену-очиститель). После этого протрите обувь чистой влажной тряпкой и оставь на просушку.
Имейте в виду, что сушить обувь нужно естественным путем и без попадания прямых солнечных лучей. Не ставьте обувь под батарею и не пользуйтесь феном, так материал деформируется и потеряет блеск.
Не пренебрегайте этим пунктом, потому что грязная обувь не только не порадует вас, когда вы достанете ее в начале следующего сезона, но и может легко испортиться в таких условиях хранения.
После просушки нужно поменять стельку (да-да, делать это рекомендуется каждый год) и проверить, все ли в порядке с обувью: не слетела ли набойка, хорошо ли ходит замок, нет ли каких-то видимых повреждений. Если какой-то дефект все-таки обнаруживается, не забудьте отнести обувь в мастерскую.
Перед упаковкой обуви обязательно воспользуйтесь кремом или специальным средством (для замши, велюра или нубука), которые образуют на поверхности обуви пленку, спасающую от пересыхания материала и потери его блеска. Можно также воспользоваться обувным дезодорантом, чтобы убрать неприятный запах внутри обуви, и антибактериальным спреем, который убьет бактерии.
Для сохранения формы обуви положите в нее специальные колодки. Если таких не имеется, можно использовать скомканную бумагу или газету. Если вы упаковываете сапоги с высоким голенищем, необходимо позаботиться и о нем тоже.
Вставьте туда специальный вкладыш, чтобы голенище не изменило форму. Особо трепетным хозяевам можно посоветовать хранить обувь с высоким голенищем в подвешенном состоянии.
В упакованную коробку положите силикагель, который удалит излишки влаги, и средство от моли, если обувь или стелька содержат в себе шерсть или мех.
Хранение
Хранить обувь рекомендуется в темном и сухом месте, где есть доступ воздуха. Для этого отлично подойдут картонные коробки или пластмассовые боксы с отверстиями. Полиэтиленовые пакеты, плотно закрывающиеся контейнеры, чемоданы категорически не подходят для этого дела. Как правило, производители обуви стараются сделать такие коробки, которые идеально подходят для дальнейшего хранения обуви.
Однако у таких упаковок зачастую есть один существенный минус: отсутствует фото содержимого, поэтому то, что хранится внутри, остается загадкой. Но можно сфотографировать свою пару обуви, распечатать снимок и наклеить на бок коробки (или просто подписать каждую коробку, но, если у вас много обуви, есть вероятность не разобраться, что за “черные зимние сапоги” хранятся именно в этом месте). Так вы сэкономите не только свое время, но и множество нервных клеток.
Нельзя хранить в одной коробке несколько пар обуви, поскольку декоративные элементы одной пары могут с легкостью испортить другую, а подошва — оставить след.
Между обувью из одной пары нужно положить мягкую ткань или бумагу, чтобы предотвратить повреждение.
Нельзя хранить обувь на балконе, в кладовке или возле батареи, потому что перепады температур могут негативно сказаться на ее состоянии. Лучше всего выбрать место в гардеробной, в шкафу или под кроватью/диваном.
Рекомендуется несколько раз проверить обувь во время хранения, чтобы убедиться, что ее внешний вид остался прежним и все условия хранение строго соблюдены.