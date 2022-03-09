Как правильно хранить зимнюю обувь, чтобы через полгода она выглядела как новая

Чтобы обувь служила годами, надо не только выбирать качественные материалы и аккуратно ее носить, но еще и правильно хранить. Особенно в том случае если пара убирается в кладовку на полгода или около того, пишет Lady.mail.ru.

Подготовка

Перед тем как убрать зимнюю обувь на хранение, ее нужно тщательно подготовить. Прежде всего нужно очистить обувь от загрязнения реагентами, которыми кишат наши улицы зимой.

Сначала удалите все загрязнения и остатки химических составов с поверхности обуви (для кожи лучше использовать мыльный раствор, а для замши — щетку и специальную пену-очиститель). После этого протрите обувь чистой влажной тряпкой и оставь на просушку.

Имейте в виду, что сушить обувь нужно естественным путем и без попадания прямых солнечных лучей. Не ставьте обувь под батарею и не пользуйтесь феном, так материал деформируется и потеряет блеск.

Не пренебрегайте этим пунктом, потому что грязная обувь не только не порадует вас, когда вы достанете ее в начале следующего сезона, но и может легко испортиться в таких условиях хранения.

После просушки нужно поменять стельку (да-да, делать это рекомендуется каждый год) и проверить, все ли в порядке с обувью: не слетела ли набойка, хорошо ли ходит замок, нет ли каких-то видимых повреждений. Если какой-то дефект все-таки обнаруживается, не забудьте отнести обувь в мастерскую.

Перед упаковкой обуви обязательно воспользуйтесь кремом или специальным средством (для замши, велюра или нубука), которые образуют на поверхности обуви пленку, спасающую от пересыхания материала и потери его блеска. Можно также воспользоваться обувным дезодорантом, чтобы убрать неприятный запах внутри обуви, и антибактериальным спреем, который убьет бактерии.

Для сохранения формы обуви положите в нее специальные колодки. Если таких не имеется, можно использовать скомканную бумагу или газету. Если вы упаковываете сапоги с высоким голенищем, необходимо позаботиться и о нем тоже.