ВИДЕО | До слёз! Украинская девочка, поющая в бомбоубежище, растрогала людей по всему миру

Видео с поющей в бомбоубежище девочкой по имени Амелия в начале марта поделилась жительница Украины Марта Смехова “"Все отложили свои дела и слушают песню этой девочки, которая просто излучала свет. Даже мужчины не могли сдержать слез”, — написала она.

Видео мгновенно стало популярным и разошлось по соцсетям, о девочке написали несколько зарубежных изданий, включая New York Post и CNN.

Поскольку весь мир с тревогой наблюдает за событиями в Украине, видео с поющей Амелией дошло и до Индины Мензел, которая исполнила эту песню в оригинальной версии мультфильма. “Мы видим тебя. Правда-правда видим”, — написала певица в твиттере, сопроводив пост сердечками в цветах украинского флага.

Это лишь одно из болезненных напоминаний о том, что в этой войне страдают дети и младенцы.

Большинству взрослых мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из Украины, чтобы защищать государство, поэтому большинство военных беженцев — это женщины и дети.

Хоть сейчас и не существует ничего, что могло бы избавить украинцев от того ужаса, насилия и боли, которое они чувствуют, это прекрасное видео является напоминание о том, что язык музыки — международный. У него есть сила, чтобы объединять, успокаивать и хотя бы немного отвлекать людей от происходящего.

Источник: motherly.com