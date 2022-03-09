150 000 человек экономят свое время. Как?

Инновационность мобильного решения Maxima подтверждается и тем фактом, что приложение, которое, как яркая комета, вознеслось на торговое небо Эстонии, завоевало присуждаемый Союзом торговцев Эстонии титул ”Торговое дело года” и попало в финал конкурса ”Маркетинговое дело года”, проводимого газетой Äripäev/ Best Marketing.

Мир знает Эстонию как небольшую, но инновационную страну, а народ Эстонии как инновационную нацию, всегда открытую для новых технических решений. Так новое мобильное приложение Maxima попало прямо в десятку — только за первые две недели его скачали на телефон более 30 000 раз, что более чем вдвое превысило ожидания Maxima! На сегодняшний день приложение скачали на телефоны более 151 000 раз. Стоит отметить, что хотя большинство покупателей Maxima — это женщины, телефон в качестве пульта для покупок пользуется особой популярностью у мужчин.

Сканируете продукты с помощью телефона. Наслаждаетесь скидками для клиентов с помощью телефона. Совершаете оплату с помощью телефона. С мобильным приложением Maxima ”Skänni ja kõnni”, которое также позволяет использовать телефон в магазине в качестве пульта для покупок, помимо функции сканирования товара, связана карта клиента Maxima, также к нему можно безопасно привязать банковскую карту. Приложение показывает владельцам телефонов льготные предложения, цифровые чеки и остаток денег, накопленных на карте клиента. Помогает отслеживать расходы и избегать использования бумажных чеков.

Maxima, которая первой в Эстонии внедрила кассы самообслуживания, сделала следующий инновационный шаг, предложив своим клиентам универсальное мобильное приложение. Когда вы заходите в Maxima, ваш мобильный телефон становится пультом для покупок — вы берете с полки нужные товары, сканируете их и кладете в сумку для покупок. Если этого требует характер продукта, вы уже во время сканирования можете использовать Smart-ID или Mobiil-ID. Это значительно ускоряет совершение покупок.

Maxima — первая эстонская сеть магазинов, которая, как и инновационные глобальные розничные компании, последовала последним тенденциям развития, разработав бесконтактное мобильное приложение для совершения покупок.

С новым приложением в Эстонии наступила эра безопасных и бесконтактных покупок, и в этом отношении Maxima известна как инновационная компания, быстро реагирующая на ситуацию и потребности рынка. Пожалуй, в разгар пандемии коронавируса, трудно найти лучший пример, чем решение для покупок без очередей и контактов.

Приложение Maxima доступно бесплатно в App Store, Google Play и AppGallery на эстонском, русском и английском языках. Чтобы воспользоваться приложением, достаточно сделать несколько касаний пальцем, и бесконтактные покупки 21-го века можно начинать.

Более половины клиентов Maxima совершают покупки в кассах самообслуживания. Мобильное приложение можно использовать для оплаты как в обычных кассах, так и в кассах самообслуживания, а в кассах самообслуживания Maxima при желании можно также расплачиваться наличными.

В некоторых магазинах Maxima уже есть отдельные кассы, где процесс покупки происходит даже быстрее, чем в кассе самообслуживания. Самообслуживание как смелое видение будущего стало для клиентов Maxima неотъемлемой частью удобной повседневной жизни. Но куда движется мир, и куда мы движемся вместе с ним?

Осуществление покупок в Эстонии будущего: никакого сканирование товаров

Следующим большим скачком вперед для жителей Эстонии, вероятно, станет появление на местном рынке розничной торговли полностью автоматизированных магазинов шаговой доступности „Just walk out” (”Просто берите товар и уходите”).

Это означает места покупок, куда пользователь соответствующего телефонного приложения может войти, выбрать нужные ему товары и просто выйти, не сканируя и не делая ни одного движения для оплаты. Вся техническая часть совершения покупки — идентификация приобретаемых товаров и их оплата — фиксируется лежащим в кармане клиента мобильным телефоном.

Компания Amazon в США уже некоторое время успешно использует технологию ”Just walk out". В том же направлении движутся и первые европейские компании розничной торговли, чьи автоматические магазины шаговой доступности можно найти по всему миру. В THAT Concept Store можно приобрести одежду и косметику, новые ветра в этой сфере используют и многие другие. Таким образом, появление в Эстонии первого полностью автоматизированного магазина шаговой доступности является лишь вопросом времени.

Узнайте больше о мобильном приложении Maxima, скачайте его и превратите свой телефон в удобный пульт для покупок ЗДЕСЬ. Приложение можно использовать во всех 83 магазинах Maxima по всей Эстонии. Найдите ближайший магазин ЗДЕСЬ.