ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, кто пришел на благотворительный вечер Lalique в Таллинне

Сам вечер был посвящен легендарному ювелиру и мастеру стекольных дел Рене Лалику. Владелица салона Astieks и ценитель дома Lalique Ирина Климовских провела лекцию о творчестве самого Рене Лалика, за произведениями которого охотятся коллекционеры по всему миру. К слову, на вечере в салоне Astieks были экспонированы некоторые культовые вазы, так что гости смогли в прямом смысле этого слова прикоснуться к шедеврам.

“Хочется поблагодарить каждого из гостей благотворительного вечера Art & Gourmet. Проект посвящен искусству и культуре разных стран мира и разделяет гуманистические ценности. Таким образом, каждый гость своим присутствием вносит вклад в благотворительную миссию“, — говорит создатель благотворительного вечера и проекта Art & Gourmet, финансист Анна Павлова,

Шеф-повар ресторана Tchaikovsky Денис Голик удивил гостей мастерски приготовленными французскими закусками с трюфелем и каскадом клубники в шоколаде, которые в сочетании с винтажным шампанским Vincent D’Astree стали достойным обрамлением вечера. В конце вечера, по традиции проекта Art & Gourmet, некоторым гостям улыбнулась фортуна, одарив их редкими реликвиями от Lalique, которые, по словам владелицы интерьерного салона Astieks Ирины Климовских, невозможно приобрести в свободной продаже.

О следующих мероприятиях проекта Art & Gourmet можно узнать ЗДЕСЬ.