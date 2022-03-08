Женский день 8 марта: как он появился и зачем он нужен? 7 неочевидных фактов

У нас это один из самых любимых и массово отмечаемых праздников, хотя его содержание претерпело метаморфозу: из идеологического чествования женщины - передовика производства и активистки - он превратился в день любви и семейных ценностей.

За пределами постсоветского пространства он менее популярен, хотя слышали о нем многие, и он признан ООН в качестве памятной даты.

Но для чего придумали отмечать этот день, и почему именно 8 марта? Что это - праздник или, скорее, протест? И как насчет Международного дня мужчин? Мы постарались дать ответы на все эти вопросы.

1. С чего все началось?

Международный женский день в 1910 году предложила праздновать Клара Цеткин

Как и 1 Мая, праздник 8 марта вырос из рабочего движения и имеет американские корни.

В 1908 году 15 тысяч женщин в Нью-Йорке вышли на демонстрацию, требуя сокращения рабочего дня, увеличения зарплаты и права голоса (в большинстве штатов женщины обрели его в 1920 году, когда была принята 19-я поправка к Конституции США). На следующий год Американская социалистическая партия предложила сделать последнее воскресенье февраля Днем трудящихся женщин.

В августе 1910 года известная деятельница германской социал-демократии Клара Цеткин на конференции в Копенгагене предложила учредить Международный день борьбы за женское равноправие и эмансипацию.

Около ста участниц из 17 стран поддержали идею единогласно.

В 1911 году его впервые отметили в Германии, Австро-Венгрии, Дании и Швейцарии.

2. Почему 8 марта?

Демонстрация в Нью-Йорке, с которой все началось, состоялась 28 февраля. Клара Цеткин конкретной даты на называла. Первое празднование женского дня в Германии состоялось 19 марта в ознаменование Мартовской революции 1848 года в Пруссии. Затем женский день в разных странах отмечали 2, 9 и 12 марта, а также 2 и 12 мая.