Дети войны: как в Украине рожают в подвалах и бомбоубежищах

В столичных роддомах ситуация напряженная. У киевлянки Марии Шостак в день нападения России на Украину в четверг, 24 февраля, начались схватки. Тогда же вместе с другими женщинами ее впервые эвакуировали в подвал, который, по словам Марии, не был обустроен для беременных и использовался как подсобное помещение. “Позже нас попросили перейти в другой подвал, где уже был свет, но холодно. Сказали, что беременные и роженицы могут остаться там, ведь постоянно спускаться и подниматься с укрытия очень истощает. Поэтому мы в основном сидели на стульях, и там проводили все время. Очень болела спина”, — рассказывает она DW. Впоследствии, как отмечает Мария, в подвале сделали места для рожениц: принесли матрасы, одеяла, подушки.

“Мир должен знать, что украинки рожают в условиях бомбардировок, Украина несет жизнь и мы боремся за эвакуацию людей”, — говорит в разговоре с DW бывшая народная депутат Анна Гопко, подруга которой также рожала в укрытии. “Нам нужно, чтобы Красный крест и другие организации не боялись ехать в Украину. Также нужно, чтобы наши города не обстреливали, поэтому необходима бесполетная зона над Украиной. Мы призываем мировых лидеров приехать в Украину. Если они не хотят обеспечивать защиту неба, езжайте в Киев, не хотите в Киев, езжайте во Львов”, — умоляет она.

Многие больницы в Украине повреждены или уничтожены в ходе военных действий. Так, после мощного удара 2 марта по зданию Житомирского роддома он превратился в руины. В тот же день подвергся обстрелу роддом в Мариуполе. На следующий день снаряды попали в многопрофильную больницу в Васильевке в Запорожской области. В результате погибли три местных жителя. Сама же больница разрушена, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. “Медработники не пострадали, пациенты тоже. Здесь во время обстрела врачи приняли роды! Жизнь не остановить, крик новорожденных украинцев побеждает мощные авиаудары террористов”, — подчеркивает он.

В условиях войны в Украине — обстрелов, взрывов и ракетных ударов - многие роженицы вынуждены спускаться в подвалы больниц, большинство из которых не приспособлены для родов, и рожать там. Или рисковать жизнью, поднимаясь в операционную. DW пообщалась с врачами и женщинами, пережившими это.

Потом Марию перевели в роддом. “Если бы был сигнал (воздушной тревоги. - Ред.), то роды, наверное, принимали бы в подвале. Правда несколько раз врачи заходили и говорили, что проводится эвакуация, поэтому просили спускаться в подвал. Но мне было уже плохо, и я сказала, что под свою ответственность остаюсь”, - рассказывает она. Роды Марии закончились операцией, и ей очень повезло, потому что другим женщинам, говорит она, операции делали в укрытии.

У другой киевлянки Светланы Лукаш схватки начались как раз во время комендантского часа в Киеве, который длился с 26 по 28 февраля. “Когда мы приехали в больницу, раздавались звуковые сирены и нас повели в подвал”, - рассказывает она DW.

Поскольку у Светланы был риск осложнений, то ее привели в роддом, несмотря на то, что тревога еще не закончилась. “Подвалы не приспособлены для родов. Там есть какая-то кушетка, но этого мало для того, чтобы родить, если будут осложнения. Конечно, если нет осложнений, то женщины рожают в подвале”, — говорит она.

Какая ситуация в Херсоне



Не лучше ситуация в Херсоне, который сейчас контролируют российские оккупационные силы. В ходе обстрелов там принимали роды в подвале, рассказывает DW акушер-гинеколог Херсонской областной больницы Юрий Герман. “Представьте себе — холодное помещение, которое годится только для того, чтобы пересидеть бомбардировки. Там находятся беременные, родившие, дети, в том числе недоношенные. В таких условиях речь не идет о безопасном акушерстве. Если бы нужно было делать операцию, то пришлось бы выходить из подвала и подвергаться опасности или допустить, чтобы женщина погибла во время родов в ХХІ веке”, — говорит он. Подвал в больнице не подготовили, потому что люди в Херсоне не знали, что будет война, объясняет Герман, добавляя, что за время войны в подвале родилось четверо детей.