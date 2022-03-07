Мясо ресторанного качества по доступным ценам

Уже 73 % мяса, предлагаемого в Maxima, поступает от эстонских производителей. В крупных магазинах Maxima даже самый взыскательный покупатель найдет подходящий кусок мяса, ведь “Свежее мясо прямо с фермы!” — главный принцип этого ассортимента, будь то свинина, баранина, говядина или мясо птицы.

Приправленные маринованные мясные продукты знаменитого собственного бренда Maxima “Качество мастеров” также производятся в основном из местного сырья. Все рецепты бренда “Качество мастеров” созданы собственными технологами и поварами Maxima, и именно эти вкусы любит вся Эстония.

Свежая эстонская свинина ресторанного качества

Львиная доля свежего мяса, предлагаемого в Maxima, поступает от эстонских производителей, так как местное происхождение гарантирует, что товар быстро дойдет до потребителя и, что самое главное, будет вкусным и свежим. Например, мясо свиней Frank Kutter, выращенных в Эстонии и откормленных домашним зерном, попадает с фермы на прилавок всего максимум за 48 часов.

Свинина Frank Kutter также является лучшим примером того, что покупатель может найти действительно высокое качество в продуктовом магазине и по дешевой цене продуктового магазина. Помимо клиентов Maxima, сырье Frank Kutter высоко ценят шеф-повара многих лучших ресторанов.

В среднем житель Эстонии съедает чуть более 30 кг свинины в год, почти половина из которых поступает с раквереских ферм. В магазине Maxima можно приобрести и раквереские продукты со знаком качества Eesti Siga. А также продукты других известных местных мясных брендов.

Свинина — далеко не единственное отечественное мясо в Maxima. Например, продукция из баранины Мухумаа также пользуется большой популярностью у покупателей. Стоит отметить, что самые свежие куски баранины появляются на мясных прилавках Maxima по вторникам.