Мясо ресторанного качества по доступным ценам
Уже 73 % мяса, предлагаемого в Maxima, поступает от эстонских производителей. В крупных магазинах Maxima даже самый взыскательный покупатель найдет подходящий кусок мяса, ведь “Свежее мясо прямо с фермы!” — главный принцип этого ассортимента, будь то свинина, баранина, говядина или мясо птицы.
Приправленные маринованные мясные продукты знаменитого собственного бренда Maxima “Качество мастеров” также производятся в основном из местного сырья. Все рецепты бренда “Качество мастеров” созданы собственными технологами и поварами Maxima, и именно эти вкусы любит вся Эстония.
Свежая эстонская свинина ресторанного качества
Львиная доля свежего мяса, предлагаемого в Maxima, поступает от эстонских производителей, так как местное происхождение гарантирует, что товар быстро дойдет до потребителя и, что самое главное, будет вкусным и свежим. Например, мясо свиней Frank Kutter, выращенных в Эстонии и откормленных домашним зерном, попадает с фермы на прилавок всего максимум за 48 часов.
Свинина Frank Kutter также является лучшим примером того, что покупатель может найти действительно высокое качество в продуктовом магазине и по дешевой цене продуктового магазина. Помимо клиентов Maxima, сырье Frank Kutter высоко ценят шеф-повара многих лучших ресторанов.
В среднем житель Эстонии съедает чуть более 30 кг свинины в год, почти половина из которых поступает с раквереских ферм. В магазине Maxima можно приобрести и раквереские продукты со знаком качества Eesti Siga. А также продукты других известных местных мясных брендов.
Свинина — далеко не единственное отечественное мясо в Maxima. Например, продукция из баранины Мухумаа также пользуется большой популярностью у покупателей. Стоит отметить, что самые свежие куски баранины появляются на мясных прилавках Maxima по вторникам.
В общей сложности Maxima предлагает 953 различных мясных продукта, от свежей свинины и говядины до баранины и мяса птицы. Помимо ассортимента продукции высшего уровня, у компании есть еще одна миссия — предлагать качественные и свежие продукты по лучшим ценам.
Как максимально сэкономить при покупке свежего мяса?
Порадуйте свой кошелек! Помимо и без того дешевых цен, Maxima часто предлагает и специальные предложения. Покупка большего количества мяса по цене кампании и хранение его дома сэкономит деньги и время. Совершение более крупных покупок, особенно во время выгодных кампаний, также сокращает количество походов в магазин, что, в свою очередь, экономит время.
Принесенный домой запас свежего мяса нужно быстро отправить в холодильник. Сырое мясо не следует хранить в холодильнике дольше пары дней, после чего его следует либо съесть, либо хранить в морозильной камере.
Специалисты рекомендуют хранить мясо в замороженном виде при температуре не менее -18°С. Таким образом свинина может храниться до 6 месяцев, телятина и баранина — до 10 месяцев, а говядина и мясо курицы — до 12 месяцев.
“Качество мастеров”, или шедевры мира вкуса
Помимо свежего мяса спросом пользуются мясные продукты бренда “Качество мастеров”, приготовленные в производственном цехе Maxima — от приправленного жаркого и рулетов до колбасок для гриля и фарша.
Ассортимент бренда “Качество мастеров” включает 50 продуктов, приправленных разными способами. Среди настоящих изюминок — шашлык из свинины в кефирном маринаде, шашлык из куриных окорочков и охлажденные колбаски Lemmik.
Как и на прилавках со свежим мясом, эстонская свинина, конечно, также занимает важное место в ассортименте бренда “Качество мастеров”.
Ищете сочный шейный карбонад местного производства, изысканную баранью лопатку, телячью вырезку, говяжий антрекот, шашлык, шницель или маринованные ребрышки для гриля? Для вечеринки в саду, праздничного стола или просто на обед? Все, что нужно, вы найдете в Maxima!
Прежде чем отправиться в магазин, ознакомьтесь с еженедельными специальными предложениями в каталоге для клиентов Maxima. Магазины Maxima расположены по всей Эстонии.