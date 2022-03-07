Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 марта 2022 года

Рак Финансовая сфера для Раков сейчас станет самой важной. Это идеальное время для командировок, новых деловых знакомств и общения в целом. Если хочется получать больше денег, выполняя тот же объем работы, можно воспользоваться пятью проверенными народными обрядами на деньги. Главное на этой неделе — заботиться о самочувствии и энергетике, потребляя только полезную пищу и забыв про фаст-фуд. Важно отметить, что и в любви Раков будут ждать приятные моменты. Можно проводить все свое свободное время с любимым человеком или в его поисках.

Близнецы относятся к мутабельным Знакам Зодиака, которые всегда преисполнены вдохновением. Что касается периода с 7 по 13 марта, то на этой неделе Близнецы будут еще более мотивированными и готовыми побеждать. В работе, делах и бизнесе эту неделю можно назвать поистине судьбоносной. Может произойти что-то крайне важное. Что касается любовной сферы, то она не даст расслабиться Близнецам ни на секунду. Всем, кто находится в отношениях, придется столкнуться с ревностью, обидами и негативом. Нужно просто перетерпеть этот период. 10 марта ситуация начнет выравниваться.

Телец Тельцам предстоит много важных знакомств и много общения с незнакомыми людьми. Легкое настроение совершенно не будет подталкивать к осторожности, но это в корне неверно. Необходимо стараться заранее узнавать характер человека, с которым происходит общение. В этом Тельцам помогут секреты анализа характера по рукам. Чтобы успехи в любви были еще более ощутимыми, важно избавиться от клише и стереотипов. На работе можно смело браться за что-то новое, причем вместе с коллегами. Это идеальное время для совместного труда и взаимовыручки.

Овен у Овнов будет просто волшебная середина недели. 9 и 10 числа их ждут победы на всех фронтах, но даже в такие благоприятные дни как эти лучше быть чуточку осмотрительнее. В работе астролог советует им не рисковать и браться только за те дела, которые требуют срочного внимания. В любви и вовсе лучше снизить активность до нуля. В уже созданных отношения может наступить небольшой разлад, а тем Овнам, которые пока не нашли вторую половинку, лучше попридержать коней. В конце недели возможны неприятные сновидения. Чтобы плохой сон не сбылся, можно воспользоваться нашими полезными советами, Dailyhoro.ru.

Лев

Самый неблагоприятный день недели — 7 марта, понедельник. В этот день звезды с планетами будут не в ладах, поэтому Львам, вероятно, придется сталкиваться чаще с токсичными и неприятными людьми. Уберечь себя от их влияния помогут семь проверенных способов. В отношениях Львов на неделе ждут неполадки, но они справятся с ними, если не уйдут в себя и привнесут в любовь нечто новое. Если любовь не приносит удовольствия, можно избавиться от таких отношений. То же самое касается и работы. Если что-то не приносит денег, не нужно этим больше заниматься.

Дева

На этой неделе с Дев будут активно списываться кармические долги, но это будет происходить только том случае, если люди данного Знака станут чаще совершать добрые поступки. В периоды трудного общения со второй половинкой и родственниками Девам стоит держать себя в руках. Если кто-то попросит о поддержке, лучше её оказать. Взамен этот человек или группа людей могут дать Девам полезный совет на будущее. Лучше внимательно слушать то, что говорят люди старших поколений, друзья и родственники. Их рекомендации помогут привлечь в жизнь больше успеха.

Весы

9 и 10 марта — самые благоприятные дни для Весов, несмотря на переход Меркурия в Знак Рыб. В эти дни Весы смогут осознать свои ошибки и понять, что идут неверным путем в жизни. На это им укажут семь важных признаков. Что касается работы, то задачи будут выполняться одна за одной, но удовлетворение получить от этого в полной мере не удастся. Общение с коллегами и начальством будет напряженным, что несколько омрачит ситуацию. На этой неделе одиноким точно лучше не знакомиться с новыми людьми. Всем, кто в отношениях, придется также пережить некоторые неурядицы.