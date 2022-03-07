Весна на пороге - гиповитаминоз не дремлет!(6)
Чаще всего виноват гиповитаминоз. Многие получают слишком мало витаминов, даже если питаются регулярно и вроде бы полезной пищей. Недуг проявляется по-разному. Одних мучает слабость и пониженная работоспособность. То, что несколько дней назад делали легко и с удовольствием теперь достается с усилием. Даже несложная работа утомляет, пишет MyJane.ru.
Другие превращаются во вспыльчивых, раздражительных, неуравновешенных типов. Третьи впадают в хандру и уныние. Еще одна категория людей постоянно чувствует потливость, озноб, учащенное сердцебиение. Многие замечают у себя повышенное выпадение волос, замедленный рост ногтей.
Страдают от гиповитаминоза не только взрослые, но и дети. Многие школьники в этот период начинают хуже учиться, с трудом просыпаются утром.
Важно вовремя помочь организму справиться с навалившейся проблемой. Конечно, в первую очередь следует пересмотреть рацион и по максимуму включать в него крупы, зелень, овощи, фрукты, рыбу, мясо. А вот съедать много сладостей или картошки совсем не выход из положения.
Витамин А называют витамином роста. Недостаток этого витамина опасен для маленьких детей. У малышей может нарушиться рост и развитие. У взрослых недостаток витамина А проявляется сухостью кожи, нарушением роста ногтей и волос. При минимальном поступлении в организм витамина А происходит нарушение зрения: человек перестает видеть в сумерках.
Витамин А содержится в печени, яйцах, молоке, шиповнике, капусте, моркови, горохе, салате, зеленом луке, помидорах и во всех других красных фруктах и овощах.
Дефицит витамина С (цинга) встречается редко. Но скрытых случаев нехватки витамина немало. Аскорбиновая кислота напрямую связана с иммунитетом. При недостатке этого витамина люди начинают часто болеть простудами и гнойничковыми воспалениями. Позже к таким состояниям присоединяются снижение гемоглобина, утомляемость, непереносимость холодной погоды, боли в сердце.
Задуматься о недостатке витамина С следует при кровоточивости десен.
Витамин С содержится в свежих овощах, зелени, шиповнике, цитрусовых, свежих ягодах.
Недостаток витамина В1 проявляется охриплостью голоса, мышечной слабостью, вспыльчивостью и раздражительностью.
Витамин В1 есть в молоке, печени, яйцах, злаковых, свинине, телятине, орехах, черном хлебе.
Если человек получает мало витамина В6, могут возникнуть нарушение работы почек, судороги, боли в животе, тошнота, запоры или диарея. Человек начинает бесконечно болеть. Только что была простуда, не успел выйти на работу — опять насморк и так по кругу.
Витамин В6 найдете в мясопродуктах, рисе, арахисе, бобовых, крупах, дрожжах.
При недостатке витамина В12 нарушается работа системы крови, снижается уровень гемоглобина. Могут возникнуть кожные проблемы — некрасивые белые пятна. Нередко к перечисленным недугам присоединяются снижение иммунитета, нарушение работы сердца и нервной системы.
Чтобы помочь организму восполнить недостаток очень важного витамина В12, включайте в рацион питания яйца, мясо, печень, почки, рыбу, сыр, свёклу, молоко.
Недостаток никотиновой кислоты очень влияет на снижение работоспособности, особенно если приходится заниматься умственным трудом. На человека могут навалиться бессонница, перепады настроения, нарушение пищеварения, возникают проблемы с кожей — она становится сухой и шершавой.
Восполнить недостаток никотиновой кислоты помогут дрожжи, печень, орехи, яйца, арахис, курица, мясо, бобовые.
Дефицит рибофлавина проявляется сухостью кожи, трещинами в углах рта, язвочками во рту и нарушением зрения.
Источники рибофлавина находятся в яйцах, печени, почках, твороге, кефире, грибах, мясе, рыбе, горохе, в листовых овощах.
Недостаток фолиевой кислоты гарантирует человеку неприятные язвочки во рту и нарушение питания кожи, снижение гемоглобина крови.
Особенно опасен недостаток фолиевой кислоты для беременных, так как у плода могут возникнуть серьезные нарушения.
Фолиевая кислота есть в зелени, бобовых, свёкле, яйцах, сыре, печени и злаках.
Как видите, список полезных продуктов довольно обширный, выбрать есть из чего. Радует, что в одном продукте находится не один витамин, а целая группа.
Существует еще список лучших тонизирующих продуктов, помогающих в любое время года справиться с недостатком полезных веществ и привести организм в рабочее состояние.
Список лучших тонизирующих продуктов:
• черный горький шоколад — поднимает настроение, поддерживает нервную систему, делает сосуды эластичными;
• морепродукты — лидеры по содержанию жирных кислот Омега-3. Прекрасно справляются с усталостью и сонливостью. Особенно рекомендованы сельдь, скумбрия и лосось;
• устрицы — кладезь цинка, необходимого для всех процессов обмена веществ, обеспечивают хорошее самочувствие;
• имбирь. Вещества, содержащиеся в имбире, способствуют насыщению крови кислородом, активизируют микроциркуляцию сосудов головного мозга, улучшают память, заряжают бодростью. Имбирь помогает при депрессиях, эмоциональном и умственном переутомлении;
• куриные яйца богаты витамином В12.