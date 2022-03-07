Весна на пороге - гиповитаминоз не дремлет!

Чаще всего виноват гиповитаминоз. Многие получают слишком мало витаминов, даже если питаются регулярно и вроде бы полезной пищей. Недуг проявляется по-разному. Одних мучает слабость и пониженная работоспособность. То, что несколько дней назад делали легко и с удовольствием теперь достается с усилием. Даже несложная работа утомляет, пишет MyJane.ru.

Другие превращаются во вспыльчивых, раздражительных, неуравновешенных типов. Третьи впадают в хандру и уныние. Еще одна категория людей постоянно чувствует потливость, озноб, учащенное сердцебиение. Многие замечают у себя повышенное выпадение волос, замедленный рост ногтей.

Страдают от гиповитаминоза не только взрослые, но и дети. Многие школьники в этот период начинают хуже учиться, с трудом просыпаются утром.

Важно вовремя помочь организму справиться с навалившейся проблемой. Конечно, в первую очередь следует пересмотреть рацион и по максимуму включать в него крупы, зелень, овощи, фрукты, рыбу, мясо. А вот съедать много сладостей или картошки совсем не выход из положения.

Витамин А называют витамином роста. Недостаток этого витамина опасен для маленьких детей. У малышей может нарушиться рост и развитие. У взрослых недостаток витамина А проявляется сухостью кожи, нарушением роста ногтей и волос. При минимальном поступлении в организм витамина А происходит нарушение зрения: человек перестает видеть в сумерках.

Витамин А содержится в печени, яйцах, молоке, шиповнике, капусте, моркови, горохе, салате, зеленом луке, помидорах и во всех других красных фруктах и овощах.

Дефицит витамина С (цинга) встречается редко. Но скрытых случаев нехватки витамина немало. Аскорбиновая кислота напрямую связана с иммунитетом. При недостатке этого витамина люди начинают часто болеть простудами и гнойничковыми воспалениями. Позже к таким состояниям присоединяются снижение гемоглобина, утомляемость, непереносимость холодной погоды, боли в сердце.

Задуматься о недостатке витамина С следует при кровоточивости десен.