Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Овен
У Овнов на этой неделе откроется много новых возможностей в самых разных сферах жизни. Единственное, то требуется от этих людей, — правильно расставить приоритет, поняв свой истинный путь, свои запросы, нужны и амбиции. Астрологи советуют Овнам не тратить зря время и не ждать, пока их жизнь изменится. Нужно что-то менять прямо здесь и сейчас — иначе никак. Не будет лишним избавиться от барьеров в сознании, так как от них приходит целая масса проблем, блокирующих позитивные вибрации планет в это волшебное и благоприятное время.
Телец
У Тельцов продолжается время, когда нужно пользоваться оберегами на защиту от неудач и всякого зла. В жизни этих людей может быть очень много контрастов. Нужно приготовиться к тому, что в один день произойдет нечто приятное, но в другой Вселенная заберет часть удачи и хорошего настроения себе. Астрологи рекомендуют Тельцам завершить все самые важные дела до 9 марта включительно, ведь потом представителям данного Знака будет мешать Меркурий в Рыбах. Еще один неблагоприятный день — воскресенье, в которое произойдет соединение Солнца и Нептуна. В этот день нужно будет больше отдыхать.
Близнецы
У Близнецов на первый план выйдут проблемы и дела финансового характера, так что эксперты советуют им пользоваться белыми заговорами на деньги. В любовной сфере тоже будут приятные и важные моменты, на которые стоит обратить особое внимание. Если у Близнецов сейчас есть какие-то конфронтации и конфликты с окружающими людьми, то совершенно точно пришло время выбросить белый флаг. Ссоры и склоки — это трата драгоценного времени и нервов. Весна нужна для решения дел, работы, активности и хорошего настроения, а не для распространения негатива.
Рак
Ракам можно будет заниматься привычными для себя делами и не бояться перемен. Проблемы с Меркурием и другими планетами их точно не коснутся. Все, что требуется от людей данного Знака, — это формирование в своей голове правильных мыслей, которые сделают удачу их постоянным гостем. Говорят, что в трудные времена все средства хороши, но это не совсем так. На этой неделе важно делать ровно столько, сколько хочется, и ровно столько, сколько нужно для поддержания спокойствия и стабильности в семье и на работе. Не нужно лезть из кожи вон. Лучше взять передышку.
Лев
Для Львов неделя будет очень непростой, потому что многие события будут происходить внезапно и без каких-либо предпосылок. Все неурядицы довольно быстро себя исчерпают, поэтому впадать в панику лишний раз точно не стоит. Это время лучше посвятить изучению восточной мудрости, языков, чтению интересных книг. Львам сейчас нужно наполниться уверенностью и оптимизмом, потому что в их окружении могут появиться не совсем приятные люди. Самостоятельные и самодостаточные представители Знака смогут выйти из тени и добиться своего.
Дева
Все, что нужно сейчас делать Девам, — это эффективно отдыхать, так как звезды и планеты говорят, что возможны проблемы на работе и дома. Придется работать в усиленном режиме. Да, на радаре могут возникнуть новые проблемы, но это не значит, что жизнь Дев превратится в хаос. Если люди этого Знака хотят остаться на плаву, им стоит наладить в первую очередь свой сон, научившись быстро засыпать и быстрее восстанавливать силы. В этом им помогут советы экстрасенсов. В целом неделя будет очень насыщенной различными событиями во всех сферах жизни.
Весы
Ночные светила будут не в духе 10 и 13 марта. В эти дни они могут повредить биополе Весов, но его можно будет восстановить в кратчайшие сроки, следуя специальным советам. В целом неделя ожидается крайне динамичная. Неделя пройдет успешно для тех Весов, которые решат углубиться в привычные дела. Гнаться за двумя зайцами сразу не стоит — лучше заниматься чем-то одним в каждый момент времени. В начале недели астрологи советуют заняться работой, которую нельзя откладывать. Эффективными будут деловые поездки и легкая смена обстановки. На выходных же можно уделить время домашним делам.
Скорпион
Скорпионам звезды и планеты помогут избавиться от вредных привычек, отравляющих жизнь и биополе. Самый благоприятный день недели — понедельник. В этот день стоит расписать все дела на неделю вперед. Время обещает быть непростым, но крайне продуктивным. Сейчас Скорпионам нужно перестать действовать по вдохновению и добавить в свою жизнь немного точности и конкретики. Авантюры и риски тоже ни к чему. Вселенная благоволит одиночкам, но успех может подстерегать и тех, кто желает посвятить себя любви, семье, друзьям.
Стрелец
На этой неделе Стрельцов ожидают большие победы в делах, в работе и в любви. Привлечь в свою жизнь успех этим людям помогут пять простых шагов к счастью. Дела делами, а отдыхать тоже нужно. Не стоит себя загонять в первые дни недели. Лениться нельзя, но и переутомление тоже будет лишним. Некоторые дела придется решать в одиночку. В конце недели можно попросить о помощи близких и друзей, если понадобится подмога. Это идеальное время для новых знакомств, романтики и приключений. Любые неурядицы станут кармической платой за прошлые ошибки.
Козерог
У Козерогов ожидается очень благоприятная и яркая неделя. Астрологи настоятельно советуют всем, кто лишен оптимизма, воспользоваться помощью упражнений, повышающих настроение и самоуверенность. Сейчас это очень важно, поскольку при наличии сомнений и уныния будет гораздо сложнее достигать своих целей. В начале недели также возможно появление некоторых внутренних противоречий, страхов и неуверенности, но уже к среде эта проблема сойдет на нет. Возможно, что на этой неделе сбудутся какие-то личные прогнозы и предсказания Козерогов. Период будет крайне благоприятным для новых начинаний.
Водолей
Водолеям стоит как можно реже общаться со злопамятными Знаками Зодиака. В период с 7 по 13 марта эти люди могут заражать негативом всех вокруг, а это попросту недопустимо. В четверг и пятницу звезды останутся не у дел, поэтому Водолеи отправятся в свободное плавание. Ночные светила не смогут их спасти в нужный момент и не смогут никак им помочь, но зато не станут и каким-либо образом им мешать. Принятие важных решений будет как нельзя кстати, поскольку интуиция Водолеев окажется на высоте. Астрологи призывают людей этого Знака помогать окружающим.
Рыбы
У Рыб ожидается благоприятная неделя, но могут быть периодические встречи с неприятными людьми самого разного сорта. Первое, что понадобится представителям данного Знака, — не принимать на себя негатив. Если этого сделать не получится, можно будет воспользоваться помощью медитации на очищение от отрицательной энергии. На выходных обязательно как следует убраться дома. Есть хорошие новости: многие проблемы решатся сами собой, без участия Рыб. Сейчас строго противопоказано переживать по пустякам.