Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года

Овен

У Овнов на этой неделе откроется много новых возможностей в самых разных сферах жизни. Единственное, то требуется от этих людей, — правильно расставить приоритет, поняв свой истинный путь, свои запросы, нужны и амбиции. Астрологи советуют Овнам не тратить зря время и не ждать, пока их жизнь изменится. Нужно что-то менять прямо здесь и сейчас — иначе никак. Не будет лишним избавиться от барьеров в сознании, так как от них приходит целая масса проблем, блокирующих позитивные вибрации планет в это волшебное и благоприятное время.

Телец

У Тельцов продолжается время, когда нужно пользоваться оберегами на защиту от неудач и всякого зла. В жизни этих людей может быть очень много контрастов. Нужно приготовиться к тому, что в один день произойдет нечто приятное, но в другой Вселенная заберет часть удачи и хорошего настроения себе. Астрологи рекомендуют Тельцам завершить все самые важные дела до 9 марта включительно, ведь потом представителям данного Знака будет мешать Меркурий в Рыбах. Еще один неблагоприятный день — воскресенье, в которое произойдет соединение Солнца и Нептуна. В этот день нужно будет больше отдыхать.



Близнецы

У Близнецов на первый план выйдут проблемы и дела финансового характера, так что эксперты советуют им пользоваться белыми заговорами на деньги. В любовной сфере тоже будут приятные и важные моменты, на которые стоит обратить особое внимание. Если у Близнецов сейчас есть какие-то конфронтации и конфликты с окружающими людьми, то совершенно точно пришло время выбросить белый флаг. Ссоры и склоки — это трата драгоценного времени и нервов. Весна нужна для решения дел, работы, активности и хорошего настроения, а не для распространения негатива.

Рак