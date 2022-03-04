Где найти 100 цветов менее чем за 9 евро?
Каждый год Женский день - это тот день, когда правильные мужчины берут инициативу совершения покупок в свои руки и скупают цветы, торты и коробки конфет с энтузиазмом, не уступающим представительницам слабого пола. Для продавцов цветов Женский день - самый большой день продаж в году: цветы дарят на работе, дома, коллегам, любимым, мамам, тещам, дочкам и бабушкам.
Где купить цветы без ущерба для кошелька?
Мужчина, иди в Maxima! Выбор цветов к Женскому дню в Maxima большой, цены хорошие, а самый ходовой товар - букет тюльпанов. В этом году тон задают выращенные в Эстонии тюльпаны, букет из семи местных тюльпанов можно приобрести всего за 3,49 евро.
Также в продажу поступят букеты тюльпанов из Нидерландов. Состоящий из девяти тюльпанов «голландец» стоит 3,99 евро. Таким образом - 100 тюльпанов можно купить в Maxima всего за 44 евро, а это определенно произведет впечатление. Ценный совет: умный мужчина берет количеством, не разглашая при этом стоимость.
Каждый год фаворитами ежегодного Женского дня также являются розы и нарциссы, образуя с тюльпанами «золотое трио» цветочного мира. Букеты из роз и нарциссов также доступны по низкой цене Maxima. 100 роз можно купить за 39 евро,100 нарциссов аж за 8,3 евро!
В качестве дополнительной подсказки к Женскому дню стоить отметить, что 7 марта в крупные магазины Maxima поступят в продажу очень красивые, особенно крепкие и пышные тюльпаны, привезенные из Украины. Хорошей идеей также являются «спящие» розы - красивые цветочные композиции, собранные в Эстонии, которые сохраняются до двух лет.
Цветы, торт и коробка конфет - классика Женского дня
Цветы без торта в Женский день - это как суп без соли. Знаете ли вы, что в ассортименте Maxima около 200 наименований тортов и пирожных? Среди них на прилавках также представлено более 50 наименований тортов и пирожных знаменитого собственного бренда Maxima «Качество мастеров». От старого доброго торта «Наполеон» до творожных, карамельных и сливочно-сырных пирожных, эклеров и «Павловой». Исключительно свежие товары от мини-пирожных до сладких пирогов, испеченный на противне, и тортов - именно то, что нужно!
Обязательно стоит попробовать крендель с изюмом и помадкой Marta Pagar и пестрый творожный торт и торт «Britta» от Eesti Pagar. В Maxima найдется что-то на любой вкус, а если вы хотите подарить даме коробку конфет, вам однозначно будет из чего выбрать.
Порадуйте тещу, удивите бабушку!
Помимо цветов, прекрасной идеей подарка для любого особого случая станет подарочная карта Maxima. Карту можно приобрести в любой кассе Maxima, она действительна во всех 83 магазинах Maxima по всей Эстонии, а ее удобство использования не уступает банковской карте.
Человек, который дарит карту, может загрузить на нее ту сумму денег, которую он хочет и может себе позволить. Карта действительна в течение 12 месяцев после загрузки и владелец может купить все, что душа пожелает.
Большинство клиенток Maxima - женщины в возрасте 45 лет и старше. Поэтому в Женский день подарочная карта станет беспроигрышным вариантом, чтобы порадовать тещу или бабушку, а почему бы и не маму.
С беззаботным Женским днем, дорогие мужчины!
Цветы по выгодным ценам, сладости и ценная подарочная карта, действующая по всей Эстонии - в этом году Maxima значительно упростила празднование Женского дня. Подробнее об универсальной подарочной карте Maxima читайте ЗДЕСЬ.
Чтобы каждый праздничный стол был накрыт, в Maxima вас ждут неизменно низкие цены и специальные предложения от свежих фруктов и овощей до мяса и морепродуктов. Прежде чем отправиться в магазин, ознакомьтесь с еженедельными специальными предложениями в каталоге для клиентов. Магазины Maxima расположены по всей Эстонии.