Где найти 100 цветов менее чем за 9 евро?

Каждый год Женский день - это тот день, когда правильные мужчины берут инициативу совершения покупок в свои руки и скупают цветы, торты и коробки конфет с энтузиазмом, не уступающим представительницам слабого пола. Для продавцов цветов Женский день - самый большой день продаж в году: цветы дарят на работе, дома, коллегам, любимым, мамам, тещам, дочкам и бабушкам.

Где купить цветы без ущерба для кошелька?

Мужчина, иди в Maxima! Выбор цветов к Женскому дню в Maxima большой, цены хорошие, а самый ходовой товар - букет тюльпанов. В этом году тон задают выращенные в Эстонии тюльпаны, букет из семи местных тюльпанов можно приобрести всего за 3,49 евро.

Также в продажу поступят букеты тюльпанов из Нидерландов. Состоящий из девяти тюльпанов «голландец» стоит 3,99 евро. Таким образом - 100 тюльпанов можно купить в Maxima всего за 44 евро, а это определенно произведет впечатление. Ценный совет: умный мужчина берет количеством, не разглашая при этом стоимость.

Каждый год фаворитами ежегодного Женского дня также являются розы и нарциссы, образуя с тюльпанами «золотое трио» цветочного мира. Букеты из роз и нарциссов также доступны по низкой цене Maxima. 100 роз можно купить за 39 евро,100 нарциссов аж за 8,3 евро!

В качестве дополнительной подсказки к Женскому дню стоить отметить, что 7 марта в крупные магазины Maxima поступят в продажу очень красивые, особенно крепкие и пышные тюльпаны, привезенные из Украины. Хорошей идеей также являются «спящие» розы - красивые цветочные композиции, собранные в Эстонии, которые сохраняются до двух лет.

Цветы, торт и коробка конфет - классика Женского дня