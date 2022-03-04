Женский гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года

У прекрасных Раков появятся силы начать игру по своим правилам. Это время, когда им нужно действовать решительно, смело, без задержек и сомнений. У женщин данного Знака может быть немало сложных ситуаций в жизни, поэтому астрологи советуют усилить интуицию. В этом им поможет простая медитация. Астрологи советуют женщинам-Ракам не плыть по течению, принимать важные решения и действовать максимально решительно. Разумнее всего будет не откладывать важные дела на потом.

Близнецам желательно отбросить в сторону эмоции, избавившись от ложных иллюзий. Прежде чем начать что-то новое, необходимо сначала взвесить все за и против. Планы можно строить, но лучше сфокусироваться на создании прочной почвы под ногами. Следование пяти законам Вселенной даст Близнецам шанс на достижение максимальной эффективности в любом деле. Еще эти женщины могут столкнуться с обманом с 10 марта. Астрологи советуют не доверять тем, кто этого не заслуживает. Под влиянием Меркурия многие слова могут восприниматься искаженно.

На этой неделе Тельцов могут настигнуть искушения. Очень важно следить за своими желаниями и постоянно спрашивать себя: «Нужно ли мне это?». Достичь желаемого получится на волне энтузиазма и возросшей творческой активности. Астрологи советуют честно и объективно смотреть на вещи: это даст возможность удержаться на ногах. Не исключено, что Вселенная будет посылать женщинам этого Знака особые знаки судьбы, так что нужно научиться отличать их случайностей. Успех на стороне прекрасных Тельцов.

Прекрасным Овнам обязательно стоит уделить внимание своему душевному и физическому состоянию. Начинается время, когда нужно быть готовыми ко всему. Жизнь может измениться по щелчку пальцев. Не исключены простудные заболевания и беспричинная хандра. Чтобы избежать проблем со здоровьем, женщинам этого Знака стоит демонстрировать больше физической активности и исключить из рациона энергетически вредные продукты. Новые возможности и впечатления ждут Овнов в любви, работе, бизнесе.

На этой неделе астрологи рекомендуют обратить внимание на спокойные и размеренные дела. Этот период благоприятен для новых начинаний и творчества, но важно не рисковать. Об этом нас предупреждают планеты и звезды. Наилучшая стратегия на ближайшие дни — наблюдение и сбор информации. Идти к мечте всегда удобнее, когда мы в тонусе. Пользуйтесь женскими талисманами, чтобы оставаться сильными и продуктивными, пишет dailyhoro.ru.

Женщина-Лев

Женщинам этого Знака можно смело устроить себе отдых, перенастроить энергетику и набраться сил. Пауза в делах сейчас полезна: получится абстрагироваться от суеты и заметить что-то новое и прекрасное в жизни. Это всё позволит Львам прекрасного пола разобраться в собственных желаниях и чувствах, а также перестать соответствовать образу одних из самых одиноких женщин по Знаку Зодиака. Астрологи советуют лишь поработать над чувством такта и доброжелательностью. Чем добрее Львы будут к людям, тем сильнее изменится к лучшему их жизнь.

Женщина-Дева

Середина марта принесет неплохие возможности, если мыслить позитивно и стараться видеть во всем не трудности, а шансы достичь большего. Неделя не пройдет без вызовов, ведь Меркурий 10 числа войдет в Знак Рыб. Планета всегда подбрасывает испытания на прочность, но Девы не были бы Девами, если бы боялись проблем. Астрологи предупреждают женщин этого Знака: возможны эмоциональные всплески, поэтому им лучше почаще пользоваться установками, позволяющими взять свою жизнь под контроль.

Женщина-Весы

Удобнее всего Весам будет опираться на чувства и эмоции, шестое чувство. Влияние планет усилит эмпатию и интуицию этих женщин. Не стоит утопать в негативных мыслях, иначе можно будет легко заработать самосглаз. Хотя неделя в целом носит негативный энергетический характер, женщинам-Весам удастся найти в ней нечто приятное, способное поднять силы и мотивацию. Главное сейчас для Весов — не опускать руки, иначе дела пойдут не по плану, а работа станет в тягость.

Женщина-Скорпион

У Женщин этого Знака могут пропасть силы. Прежде чем ругать себя за их отсутствие, важно подумать, верное ли направление они выбрали. На этой неделе можно нажить себе много проблем, если идти путем, который не согласуется с желаниями и мечтами. В финансовой сфере можно воспользоваться шепотками на богатство, чтобы заработать больше денег. В любви необходимо попробовать осуществить новый подход, обновить гардероб и поработать над внешностью.

Женщина-Стрелец