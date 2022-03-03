Ученые выяснили, как не растолстеть при климаксе

В постменопаузе женщины часто сталкиваются с набором веса, что приносит дополнительные проблемы со здоровьем. Чтобы выяснить, как с этим бороться, исследователи изучили метаболические профили 3312 британок среднего возраста, 1492 из них после менопаузы прошли повторное обследование. Также исследователей интересовал образ жизни этих женщин и то, как менялась их жировая масса. В менопаузе жировой ткани действительно становилось больше, она перераспределялась к животу, пишет Health.mail.ru.

Снижалась доля костной и мышечной массы. Наибольшие изменения происходили в период между пременопаузой, когда начинают снижаться уровни половых гормонов в организме, и перименопаузой, когда появляются первые симптомы климакса. Однако умеренная физическая активность и, в целом, здоровый образ жизни позволяли минимизировать негативные последствия. В постменопаузе состояние стабилизировалось, и повлиять на него уже было сложнее.

«Это исследование обращает внимание на происходящие во время менопаузы неблагоприятные изменения в метаболизме и составе тела, которые способствуют увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», — отметили авторы. Чтобы снизить влияние менопаузы на метаболизм и не набрать вес, исследователи рекомендуют еще до нее начать уделять внимание упражнениям, направленным на набор мышечной массы, а также упражнениям средней и высокой интенсивности.