Как познать дзен и перестать реагировать на хейт в интернете?

Многие специалисты констатируют, что люди за три года пандемии разучились общаться в офлайне. И последствия изоляции останутся с нами надолго. Многие сотрудники решили не выходить обратно в офис, почувствовав все прелести работы из дома. Дети часто остаются на дистанте не только потому, что так решила школа, но и приспособив свой ритм жизни к такой форме обучения.

Очень часто люди не могут различить хейтинг и аргументированную честную позицию. Сложность заключается в том, что, когда пишут открытый пост, кажется, что автор готов принять совершенно любую реакцию. В онлайн любой может прийти и написать под вашим постом свое мнение и предложить свои пути решения вопроса. Как можно фильтровать этот поток? Так же, как в реальности. Закрывать посты и записи, делая их доступными только для друзей. Открыто писать о том, что вы не хотите получать советы, а просто делитесь своим взглядом. И в онлайне к этому добавляется кнопочка “блокировать”, “пожаловаться администратору сайта”, когда советчики переходят на личности и сыплют оскорблениями. Если вы устраиваете публичный скандал с кем-то, переходя на личности, и агитируете людей к тому, чтобы они поддерживали вас, — это травля. В случае публичного конфликта переходите в личные сообщения и решайте там насущные вопросы.

Распространение же личной переписки или других данных может происходить только с разрешения всех участников, либо является серьезным нарушением границ другого человека и формой кибертравли. Поэтому даже если вы хотите приводить веские аргументы, лучше ограничиться собственными цитатами.

Необходимо стараться придерживаться правил коммуникации, которые соблюдаются нами в реале. В интернете присутствует иллюзия безнаказанности. Если кажется, что тебе никто и ничего не сделает, то хейтер считает, что можно все. Наши нормы этикета и воспитание будто испаряются, когда человек по ту сторону экрана. Поэтому, если вы не хотите стать агрессором, важно соблюдать правило: то, чего вы не скажете в реальной жизни, не стоит говорить и онлайн.

Важно отслеживать, отдаем ли мы себе отсчет, что нас именно задевает. Зачастую достаточно надавить на больную мозоль, а пользователь прочтет то, что триггерит конкретно его, пишет lady.mail.ru.

Наша жизнь надолго останется в онлайне, но реальная жизнь никуда не исчезла. И хоть разграничивать сложно, но можно, и стоит обратить внимание на такие моменты:

опирайтесь на опыт вашего общения с конкретными людьми в реале. Если вы знакомы в офлайне, то примерно представляете, в каких формах человек способен показывать свой гнев, радость, сомнения и т.д. И даже если вы хорошо знаете человека, переспросите, правильно ли вы поняли, что он имел в виду;

если люди, которые оставляют вам комментарии, совершенно незнакомы вам, то ценность этого сообщения должна быть совершенно иной — ориентируйтесь на значимых, авторитетных для вас людей и специалистов;

помните, что мы не видим невербалики (мимика, интонация, поза, голос) в онлайн-общении, поэтому мы трактуем сообщение очень оторвано от реальности. Из-за этого мы можем кого-то не понять, а кого-то может задеть то, что мы пишем. По возможности при возникновении недопонимания говорите голосом, еще лучше с видео. И опять же — переспрашивайте;

даже молчаливое согласие может ранить. Ведь многие комментаторы продолжают ставить смайлики на хейтерский или негативный комментарий, даже если тема закрыта и становится не смешно. Человек, принимающий эту реакцию, считывает смайлики и принимает их во внимание, как реальные эмоции.

Сила эмоционального интеллекта

Эмоциональный интеллект — ключ ко всему. Он позволяет нам лучше узнавать себя, свои эмоции, потребности и желания, устанавливать свои границы, а также понимать людей.

Так мы налаживаем коммуникацию с другими людьми. Мы — социальный вид, нам необходимо взаимодействовать друг с другом, мы с ними растем, учимся, работаем, живем, продаем, покупаем, производим, творим, общаемся в разных форматах, выстраиваем отношения. Мы не можем существовать параллельно, мы должны взаимодействовать с ними напрямую.