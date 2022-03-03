Как познать дзен и перестать реагировать на хейт в интернете?
Отличия реального и виртуального
Важно отслеживать, отдаем ли мы себе отсчет, что нас именно задевает. Зачастую достаточно надавить на больную мозоль, а пользователь прочтет то, что триггерит конкретно его, пишет lady.mail.ru.
Необходимо стараться придерживаться правил коммуникации, которые соблюдаются нами в реале. В интернете присутствует иллюзия безнаказанности. Если кажется, что тебе никто и ничего не сделает, то хейтер считает, что можно все. Наши нормы этикета и воспитание будто испаряются, когда человек по ту сторону экрана. Поэтому, если вы не хотите стать агрессором, важно соблюдать правило: то, чего вы не скажете в реальной жизни, не стоит говорить и онлайн.
Распространение же личной переписки или других данных может происходить только с разрешения всех участников, либо является серьезным нарушением границ другого человека и формой кибертравли. Поэтому даже если вы хотите приводить веские аргументы, лучше ограничиться собственными цитатами.
Очень часто люди не могут различить хейтинг и аргументированную честную позицию.
Очень часто люди не могут различить хейтинг и аргументированную честную позицию. Сложность заключается в том, что, когда пишут открытый пост, кажется, что автор готов принять совершенно любую реакцию. В онлайн любой может прийти и написать под вашим постом свое мнение и предложить свои пути решения вопроса. Как можно фильтровать этот поток? Так же, как в реальности. Закрывать посты и записи, делая их доступными только для друзей. Открыто писать о том, что вы не хотите получать советы, а просто делитесь своим взглядом. И в онлайне к этому добавляется кнопочка “блокировать”, “пожаловаться администратору сайта”, когда советчики переходят на личности и сыплют оскорблениями. Если вы устраиваете публичный скандал с кем-то, переходя на личности, и агитируете людей к тому, чтобы они поддерживали вас, — это травля. В случае публичного конфликта переходите в личные сообщения и решайте там насущные вопросы.
Как разграничивать офлайн и онлайн?
Многие специалисты констатируют, что люди за три года пандемии разучились общаться в офлайне. И последствия изоляции останутся с нами надолго. Многие сотрудники решили не выходить обратно в офис, почувствовав все прелести работы из дома. Дети часто остаются на дистанте не только потому, что так решила школа, но и приспособив свой ритм жизни к такой форме обучения.
Наша жизнь надолго останется в онлайне, но реальная жизнь никуда не исчезла. И хоть разграничивать сложно, но можно, и стоит обратить внимание на такие моменты:
опирайтесь на опыт вашего общения с конкретными людьми в реале. Если вы знакомы в офлайне, то примерно представляете, в каких формах человек способен показывать свой гнев, радость, сомнения и т.д. И даже если вы хорошо знаете человека, переспросите, правильно ли вы поняли, что он имел в виду;
если люди, которые оставляют вам комментарии, совершенно незнакомы вам, то ценность этого сообщения должна быть совершенно иной — ориентируйтесь на значимых, авторитетных для вас людей и специалистов;
помните, что мы не видим невербалики (мимика, интонация, поза, голос) в онлайн-общении, поэтому мы трактуем сообщение очень оторвано от реальности. Из-за этого мы можем кого-то не понять, а кого-то может задеть то, что мы пишем. По возможности при возникновении недопонимания говорите голосом, еще лучше с видео. И опять же — переспрашивайте;
даже молчаливое согласие может ранить. Ведь многие комментаторы продолжают ставить смайлики на хейтерский или негативный комментарий, даже если тема закрыта и становится не смешно. Человек, принимающий эту реакцию, считывает смайлики и принимает их во внимание, как реальные эмоции.
Сила эмоционального интеллекта
Эмоциональный интеллект — ключ ко всему. Он позволяет нам лучше узнавать себя, свои эмоции, потребности и желания, устанавливать свои границы, а также понимать людей.
Так мы налаживаем коммуникацию с другими людьми. Мы — социальный вид, нам необходимо взаимодействовать друг с другом, мы с ними растем, учимся, работаем, живем, продаем, покупаем, производим, творим, общаемся в разных форматах, выстраиваем отношения. Мы не можем существовать параллельно, мы должны взаимодействовать с ними напрямую.
Ключ к коммуникациям и тому, чтобы минимизировать риски возникновения разногласий и сильного проявления агрессии и тем более перехода к насилию в развитии эмоционального интеллекта. Когда человек эмпатичен и способен рефлексировать, конечно, это не делает его святым, он будет испытывать все те же негативные эмоции — и страх, и злость, и другие. Но он не переходит черту и не становится жестоким. Он готов быть человечнее, потому что понимает, что другой человек чем-то похож на него, чем-то отличается, чуть лучше понимает и себя.
Человек с развитым эмоциональным интеллектом будет отличать свою и чужую точки зрения и принимать нормальность в их несовпадении. Так мы позволяем людям существовать в их реальности и не осуждать их позицию. Не навязываться и уважать себя и другого.
Развитие эмоционального интеллекта не происходит само по себе. Возможно, следуя технологическому прогрессу, получая все новые знания, мы были слишком сконцентрированы на приобретении новых умений и несколько утратили душевность. Поэтому сейчас особенно важно вернуть фокус внимание на уважительное, ненасильственное и эмпатичное общение.
Помогает ли интернет-детокс
Мы часто слышим про необходимость проводить границу между реальным миром и онлайном. Помогает ли такой способ в разрезе проблемы кибербуллинга? Это действительно хорошая практика. Если человек понимает, что он пропускает что-то в реальной жизни: растут дети, портятся отношения с партнером, а он даже не замечает, как меняется погода, к детоксу есть все предпосылки, перерывы нужно и важно делать.
Если мы говорим о случаях, когда человек активно и без ущерба для разных сфер жизни существует в интернете и в реальности, проявляясь одинаково хорошо, то смысла в подобной практике меньше. Но важно за этим следить и замечать, если без интернета повышается тревожность.
Онлайн-жизнь имеет определенные закономерности: там всегда есть с кем пообщаться, там всегда “работает” кинотеатр, там всегда можно заказать еду, закрыть любые потребности, которые сейчас актуальны. Поэтому человек может потерять временные рамки. Если экранное время не бьет рекорды, и человек теряет возможность откликаться на важные события в реальной жизни, все в порядке. Но если вы не контролируете себя, то это другое дело. Когда мир от отсутствия телефона в руках перестает играть новыми красками, у вас портится настроение, вы становитесь раздражительным, возможно, пришло время разобраться с более глубинными причинами такого бегства от реальности. Когда человек заряжается от того, что делает, не чувствует зависимости и усталости и спокойно переключается с реальной жизни в интернет, то нет поводов для беспокойства
Важно помнить, что при этом переключении действуют те же правила этикета и безопасной коммуникации, что и в офлайне.