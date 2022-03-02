Осторожнее с овсянкой: три причины отказаться от ее покупки

Словом “овсянка” называют практически любой продукт из овса на торговых прилавках — цельнодеревую крупу, овсяные хлопья, каши супербыстрого приготовления, содержимое которых практически перемолото в муку. Таким образом, не каждую овсянку следует считать полезной, иногда от продукта с одноименной надписью на упаковке лучше отказаться.

Вот три причины для этого.

Некоторые продукты из овсянки — это “сахарные бомбы”. Так называемые овсяные хлопья быстрого приготовления в порционных пакетиках, которые нужно лишь залить горячей водой или готовые к употреблению мюсли часто содержат очень много сахара и насыщенных жирных кислот, добавляемых для улучшения вкуса. Такой перекус может покрыть треть дневной потребности в сахаре, а также поспособствовать быстрому изменению уровня глюкозы в крови, ее повышению. В результате у вас вскоре снова обострится аппетит, возникнет тяга к углеводам.

При регулярном употреблении подобного вида овсянки может повышаться уровень холестерина в крови, возникает подверженность диабету 2 типа.

Совет: лучше всего есть овсянку в виде цельных зерен или грубо обработанных хлопьев, требующих долгой варки.

Овсянка может испортиться быстрее, чем вы думаете. При правильном хранении в герметичной упаковке продукт действительно способен храниться длительное время. Но если упаковка вскрывается, подобная “неуязвимость” овсянки исчезает.

Совет: упаковку с овсянкой нужно всегда тщательно закрывать зажимом или помещать ее в хорошо закрывающийся контейнер для хранения.