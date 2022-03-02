Лучшие рецепты блинов на Масленицу-2022

Для того, чтобы блинчики получились вкусные и легко переворачивались, нужно выпекать их на хорошо прогретой сковородке. Блинчики из этого рецепта считаются классическими. Они именно такие, какие помнятся нам из детства, когда бабушка с утра суетится на кухне, чтобы угостить любимых внучат пышным лакомством с ароматным малиновым или смородиновым вареньем.

Ингредиенты:

кефир — пол-литра;

яйца — 2 штуки;

мука — 2 стакана;

сода — чайная ложка;

кипяток — стакан;

чайная ложка сахара, щепотка соли, ванилин по желанию.

Яйца взбить венчиком с сахаром и солью, влить кефир комнатной температуры, постепенно засыпать просеянную муку, продолжая взбивать массу. Соду растворить в стакане крутого кипятка, влить в блинное тесто. Выпекать на разогретой сковороде, смазанной сливочным или растительным маслом. Тесто для блинов по консистенции — как на оладушки. Для того чтобы блинчики были еще вкуснее, каждый готовый блин смазывают сливочным маслом а стопку испеченных блинов накрывают полотенцем, чтобы края не засыхали.

Тонкие масленичные блины

Эти ажурные блинчики станут настоящим украшением праздничного стола. Выпекают их тонким слоем, а также используют для приготовления блинов с начинкой. Ингредиенты для приготовления — комнатной температуры.

Ингредиенты:

3 яйца;

2/3 столовой ложки соли;

3 столовых ложки сахара;

750 мл молока;

250 мл воды;

450 г муки;

50-75 мл растительного масла.

Яйца взбивают с солью и сахаром, постепенно вливают молоко, продолжая помешивать, добавляют воду, а затем просеянную муку порциями. В готовое тесто вливают растительное масло, хорошо перемешивают и дают постоять несколько минут. На сковороду выливают тесто тонким слоем.

Крахмальные блины

Тонкие, хрустящие и необычные по вкусу крахмальные блины можно использовать как лакомство, а если после трапезы останутся блинчики, то их можно запечь в духовке, разрезав на полоски и поместив в горшочек с молоком и сливочным маслом.

Ингредиенты: