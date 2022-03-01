02.03.2022, 00:05
Благотворительный концерт в Национальной опере Эстония в поддержку Украины
Pressifoto
В субботу, 5 марта в 12.00 в Национальной опере Эстония состоится благотворительный концерт “Театр Эстония в поддержку Украины”. Полученные средства отправятся через Красный Крест на помощь Украине.
На концерте выступят солисты Национальной оперы Эстония, хор и оркестр, а так же приглашенные солисты. Исполнятся гимны Эстонии и Украины, партии из известных опер.
Дирижеры: Каспар Мянд и Велло Пяхн.
Билеты на концерт возможно приобрести ЗДЕСЬ по цене от 15 до 150 евро. В театре можно сделать пожертвования наличными и купить значок в цветах Украинского флага. Полученные средства так же отправятся в поддержку Украины.