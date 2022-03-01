Благотворительный концерт в Национальной опере Эстония в поддержку Украины

На концерте выступят солисты Национальной оперы Эстония, хор и оркестр, а так же приглашенные солисты. Исполнятся гимны Эстонии и Украины, партии из известных опер.

Билеты на концерт возможно приобрести ЗДЕСЬ по цене от 15 до 150 евро. В театре можно сделать пожертвования наличными и купить значок в цветах Украинского флага. Полученные средства так же отправятся в поддержку Украины.