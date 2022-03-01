Гипотония или низкое артериальное давление. Советы гипотоникам

При приготовлении блюд люди, страдающие низким давлением, не должны забывать о стимулирующих специях и приправах. Лук, перец, горчица, чеснок, хрен, гвоздика, имбирь, кориандр, корица должны регулярно использоваться при готовке блюд.

Улучшить самочувствие, поднять жизненный тонус помогут рыба жирных сортов, субпродукты, картофель, манка, мучные изделия. Да-а… гипотоникам, так сказать, повезло! А еще им рекомендуют вкушать мороженое, пирожное с масляным кремом, сдобу! Но все же такую вкуснятину надо есть дозировано, чтобы не навредить фигуре.

Конечно же, это не значит, что соль можно употреблять без меры. Просто бессолевая диета гипотоникам не подходит, как и другие “голодные” диеты. Такие диеты замедляют еще больше и без того замедленное кровообращение.

Если при многих недугах запрещено злоупотреблять солью, то при гипотонии соль полезна. Натрий, входящий в состав морской и поваренной соли, связывает воду в организме, увеличивает объем циркулирующей крови и происходит повышение артериального давления.

Гипотония нередко сопровождается низким гемоглобином. Желательно контролировать его уровень и употреблять больше продуктов, содержащих железо. Шпинат, гречка, гранат, печень, грецкие орехи помогут повысить уровень гемоглобина. Лимонник и женьшень отлично стимулируют сосуды. При гипотонии можно смело пользоваться спиртовыми настойками этих растений.

На тонус сосудов хорошо влияют витамин С, витамины группы В, особенно В3. Витамин В3 содержится в дрожжах, яичных желтках, печени, зеленой части растений, моркови, молоке. Диеты с пониженным содержанием белка гипотоникам противопоказаны. У этой категории людей должен быть полноценный белковый рацион.

В основе гипотонии — пониженный тонус сосудов. Лечение гипотонии проводят с применением тонизирующих средств. Некоторые из них известны всем людям — крепкий чай или кофе. Гипотоникам рекомендованы разумные физические упражнения и нагрузки, полноценный ночной отдых и хорошее питание, богатое витаминами и микроэлементами, пишет MyJane.ru .

Вещества, содержащиеся в корне имбиря, способствуют насыщению крови кислородом, активизируют микроциркуляцию сосудов головного мозга, улучшают память, заряжают бодростью.

Прекрасные стимуляторы — орехи и сыр. Многие гипертоники могут только облизываться, читая советы для гипотоников. Начинать утро с чашечки кофе и бутерброда с сыром — сказка, доступная гипотоникам! Для гипотоника такой завтрак почти что лечебная процедура. Но с кофе все же надо быть осторожней. Одна чашка напитка хорошо, а десять — плохо!

Но завидовать гипотоникам не стоит. Каждый человек хочет жить с нормальным артериальным давлением. Существует немало рецептов, обещающих привести в норму пониженное давление.

Свекольный сок

Дважды в день пить по 100 мл свежевыжатого свекольного сока. Уже через неделю станут видны изменения в состоянии здоровья в лучшую сторону.

Проросшая пшеница

100 г пшеницы промыть несколько раз в проточной воде. Недозрелые или поврежденные зерна удалить. Промытую пшеницу выложить в блюдо слоем не более 3 см и залить водой, чтобы она немного прикрывала зерна. Накрыть блюдо марлей и поставить в теплое место. Обычно через сутки показываются белые ростки. Дождитесь, чтобы их длина дошла до 2-3мм, тщательно промойте зерна и сложите в стеклянную банку для хранения.

Принимают пророщенную пшеницу по 1 ст. ложке утром натощак, тщательно пережевывая. Можно измельчить пшеницу в кофемолке или миксере.

Не менее полезно пшеничное молоко. В толченую пшеницу добавить немного воды и размешать до однородной массы, процедить и выпить.

Настойка женьшеня

Это средство укрепляет и тонизирует организм, улучшает работу сердца. При хорошей переносимости настойку принимают трижды в день по 20 капель в течение месяца. Нельзя увеличивать дозировку во избежание бессонницы и головной боли.

Настойки аралии маньчжурской, бессмертника песчаного, лимонника китайского, заманихи

Такие настойки принимают за полчаса до еды по 30 капель в течение четырех недель.

Начинайте день с движения. Лежа в постели сделайте упражнение “велосипед”. После завтрака пройдитесь на цыпочках, потрясите кистями рук, поднимите их вверх. Упражнение напрягает мышцы, сосуды сужаются. В результате в них создается более высокое давление. Возьмите за правило чистить зубы, стоя на цыпочках хотя бы три минуты. В этой позе напрягаются все мышцы и сосуды тела.

Все люди должны высыпаться, но гипотоникам особенно важно соблюдать это условие. При низком давлении организму требуется больше сил для восстановления. Сон продолжительностью девять, а то и одиннадцать часов — жизненная необходимость для гипотоников.

Еще гипотоникам важно научиться правильно вставать по утрам с постели. Когда мы спим, кровь сосредотачивается в области желудка и возникает относительная недостаточность кровоснабжения мозга. Если после просыпания резко встать, голова закружится, иногда даже можно потерять сознание. Проснувшись, немного полежите, сделайте легкую гимнастику, тот же “велосипед”. Затем плавно сядьте и подождите, пока кровь планомерно не распределится по организму. Прежде чем сделать первые шаги, немного постойте.