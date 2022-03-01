Гипотония или низкое артериальное давление. Советы гипотоникам
В основе гипотонии — пониженный тонус сосудов. Лечение гипотонии проводят с применением тонизирующих средств. Некоторые из них известны всем людям — крепкий чай или кофе. Гипотоникам рекомендованы разумные физические упражнения и нагрузки, полноценный ночной отдых и хорошее питание, богатое витаминами и микроэлементами, пишет MyJane.ru.
На тонус сосудов хорошо влияют витамин С, витамины группы В, особенно В3. Витамин В3 содержится в дрожжах, яичных желтках, печени, зеленой части растений, моркови, молоке. Диеты с пониженным содержанием белка гипотоникам противопоказаны. У этой категории людей должен быть полноценный белковый рацион.
Гипотония нередко сопровождается низким гемоглобином. Желательно контролировать его уровень и употреблять больше продуктов, содержащих железо. Шпинат, гречка, гранат, печень, грецкие орехи помогут повысить уровень гемоглобина. Лимонник и женьшень отлично стимулируют сосуды. При гипотонии можно смело пользоваться спиртовыми настойками этих растений.
Если при многих недугах запрещено злоупотреблять солью, то при гипотонии соль полезна. Натрий, входящий в состав морской и поваренной соли, связывает воду в организме, увеличивает объем циркулирующей крови и происходит повышение артериального давления.
Конечно же, это не значит, что соль можно употреблять без меры. Просто бессолевая диета гипотоникам не подходит, как и другие “голодные” диеты. Такие диеты замедляют еще больше и без того замедленное кровообращение.
Улучшить самочувствие, поднять жизненный тонус помогут рыба жирных сортов, субпродукты, картофель, манка, мучные изделия. Да-а… гипотоникам, так сказать, повезло! А еще им рекомендуют вкушать мороженое, пирожное с масляным кремом, сдобу! Но все же такую вкуснятину надо есть дозировано, чтобы не навредить фигуре.
При приготовлении блюд люди, страдающие низким давлением, не должны забывать о стимулирующих специях и приправах. Лук, перец, горчица, чеснок, хрен, гвоздика, имбирь, кориандр, корица должны регулярно использоваться при готовке блюд.
Вещества, содержащиеся в корне имбиря, способствуют насыщению крови кислородом, активизируют микроциркуляцию сосудов головного мозга, улучшают память, заряжают бодростью.
Прекрасные стимуляторы — орехи и сыр. Многие гипертоники могут только облизываться, читая советы для гипотоников. Начинать утро с чашечки кофе и бутерброда с сыром — сказка, доступная гипотоникам! Для гипотоника такой завтрак почти что лечебная процедура. Но с кофе все же надо быть осторожней. Одна чашка напитка хорошо, а десять — плохо!
Но завидовать гипотоникам не стоит. Каждый человек хочет жить с нормальным артериальным давлением. Существует немало рецептов, обещающих привести в норму пониженное давление.
Свекольный сок
Дважды в день пить по 100 мл свежевыжатого свекольного сока. Уже через неделю станут видны изменения в состоянии здоровья в лучшую сторону.
Проросшая пшеница
100 г пшеницы промыть несколько раз в проточной воде. Недозрелые или поврежденные зерна удалить. Промытую пшеницу выложить в блюдо слоем не более 3 см и залить водой, чтобы она немного прикрывала зерна. Накрыть блюдо марлей и поставить в теплое место. Обычно через сутки показываются белые ростки. Дождитесь, чтобы их длина дошла до 2-3мм, тщательно промойте зерна и сложите в стеклянную банку для хранения.
Принимают пророщенную пшеницу по 1 ст. ложке утром натощак, тщательно пережевывая. Можно измельчить пшеницу в кофемолке или миксере.
Не менее полезно пшеничное молоко. В толченую пшеницу добавить немного воды и размешать до однородной массы, процедить и выпить.
Настойка женьшеня
Это средство укрепляет и тонизирует организм, улучшает работу сердца. При хорошей переносимости настойку принимают трижды в день по 20 капель в течение месяца. Нельзя увеличивать дозировку во избежание бессонницы и головной боли.
Настойки аралии маньчжурской, бессмертника песчаного, лимонника китайского, заманихи
Такие настойки принимают за полчаса до еды по 30 капель в течение четырех недель.
Начинайте день с движения. Лежа в постели сделайте упражнение “велосипед”. После завтрака пройдитесь на цыпочках, потрясите кистями рук, поднимите их вверх. Упражнение напрягает мышцы, сосуды сужаются. В результате в них создается более высокое давление. Возьмите за правило чистить зубы, стоя на цыпочках хотя бы три минуты. В этой позе напрягаются все мышцы и сосуды тела.
Все люди должны высыпаться, но гипотоникам особенно важно соблюдать это условие. При низком давлении организму требуется больше сил для восстановления. Сон продолжительностью девять, а то и одиннадцать часов — жизненная необходимость для гипотоников.
Еще гипотоникам важно научиться правильно вставать по утрам с постели. Когда мы спим, кровь сосредотачивается в области желудка и возникает относительная недостаточность кровоснабжения мозга. Если после просыпания резко встать, голова закружится, иногда даже можно потерять сознание. Проснувшись, немного полежите, сделайте легкую гимнастику, тот же “велосипед”. Затем плавно сядьте и подождите, пока кровь планомерно не распределится по организму. Прежде чем сделать первые шаги, немного постойте.