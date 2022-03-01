Гороскоп Павла Глобы на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года

Овен

Данная неделя начнется для Овнов с крайне благоприятной ноты. Несмотря на то, что ночные светила в идеальном положении для Овнов, слишком усердный труд может превратить их жизнь в кошмар. Лучше находить время для отдыха и смены обстановки. Самый неблагоприятный день недели, по мнению Павла Глобы — 5 марта. В этот день желательно пользоваться медитацией на снятие тревоги и негатива, потому что в головах Овнов могут начать аккумулироваться дурные мысли. Большое внимание сейчас важно уделить самочувствию, Dailyhoro.ru.

Телец

Тельцам в эти семь дней предстоит много работать. Это идеальное время для продвижения новых идей и реализации того, что доселе казалось невозможным. Это очень благоприятное время для дружбы, любви, общения. Всем, кто хочет найти любовь, стоит быть чуточку спонтаннее. Неординарность Тельцов принесет им успех у противоположного пола, так как поможет привлечь внимание к своей персоне. В качестве отдыха сейчас лучше выбирать просмотр любимых фильмов, так как они очень положительно влияют на энергетику и позволяют привлекать счастье.

Близнецы

Ночные светила будут не в духе 2 марта. Близнецам в этот самый опасный день недели придется столкнуться с неприятными люди и событиями. Вероятны ссоры и конфликты. Обряды на рассорку помогут преодолеть любые невзгоды подобного рода. В остальные дни удача будет на стороне этих людей. Большую пользу принесут советы второй половинки, лучше друга или старшего брата, сестры. Не нужно проявлять излишнюю самостоятельность, так как она может привести к напряжению в отношениях. Что касается общения со всеми в целом, то тут Близнецам тоже лучше идти на переговоры.

Рак