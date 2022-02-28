10 признаков того, что ребенок находится в стрессе

Если взрослый человек может распознать у себя симптомы стресса и обратиться за помощью, то детям приходится гораздо тяжелее. Ребенок не понимает, что именно с ним происходит, не знает, как избавиться от плохого настроения. Поэтому важно вовремя увидеть признаки стресса и помочь ребенку справиться с ситуацией.

Как проявляется стресс, и как помочь ребенку?

1. Регресс

Это означает возвращение к формам поведения раннего детства: ребенок начинает сосать палец, плачет, когда уходит мама, мочится в постель, виснет на взрослых, постоянно требует внимания.

Что делать? Мешать “регрессировать” ребенку не надо. Ему всего-то и нужно, чтобы его приласкали в этот момент и успокоили. Переждите регресс — он пройдет.

2. Страхи

Если ребенок вдруг превращается в отчаянного трусишку — значит, он явно находится в стрессе. Насторожить родителей должно, если ребенок везде закрывает двери, все время проверяет, заперт ли замок, всюду включает свет. Он уже боится не только темной комнаты, но и картинки на стене, и шума на лестнице, и тишины.

Что делать? Активно вовлекайте ребенка в игру, рисование — оба эти занятия хорошо разряжают. С их же помощью попытайтесь понять и истоки страха, либо незаметно подслушайте разговоры ребенка с игрушками.

3. Агрессивность

Если вы заметили, что ваш малыш, прежде такой покладистый и дружелюбный, ни с того ни с сего стал грубить, резко отвечать, драться, швырять в стенку игрушки и книжки, замахиваться на окружающих, знайте — это признаки стресса.

Что делать? Агрессию нельзя запрещать, лучше пытаться переводить ее в другие формы: учить отстаивать свою правоту, анализировать вместе ситуацию. Ищите конструктивный выход для накопившейся энергии ребенка: активный спорт, подвижные игры с другими детьми, устройте кукольную драку.