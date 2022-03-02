МУДРЫЙ СПЕШИТ: более 200 чистящих средств по льготной цене!

Мудрая хозяйка думает на семь шагов вперед, но пока достаточно и одного: Во время дней уборки, которые пройдут с 3 по 23 марта в магазинах Maxima по всей Эстонии, будут снижены цены на более чем 200 различных бытовых средств для чистки и стирки.

Цены на товары по всегда низкой Maxima цене снижены еще до 50% на продукцию Ariel, Woolite, Persil и многих других известных производителей. От безопасной бытовой химии до популярных экологичных продуктов, от средств для мытья посуды до средств для удаления накипи и плесени, пароочистителей, стиральных порошков, мешков для мусора и гелей для чистки унитаза.

В качестве бонуса вы можете выиграть ультрасовременный робот-пылесос при покупке товаров по льготной цене во время дней уборки Maxima. Чтобы уборка дома приносила чистое удовольствие!

Как избежать больших хлопот?

Все хлопоты по уборке дома начинаются с пыли. На кухне, например, пыль нужно протирать достаточно часто, чтобы она не соединялась с частичками жира от плиты и не превращалась в липкий, неприглядный и раздражающий слой, покрывающий все поверхности

Мудрая хозяйка запасается качественными чистящими средствами на долгое время во время льготной кампании и очищает поверхности достаточно часто, не прикладывая при этом особых усилий.

После каждого использования стоит слегка «пройтись» тряпкой по поверхности духовки и хотя бы раз в день по варочной панели и внутренней части микроволновой печи. Это предотвращает присыхание частиц еды и их превращение в очень трудноудаляемые пятна.

Так что - удаляйте загрязнение сразу, как только оно появляется. Иначе в какой-то момент вам придется все это оттирать! Если вас не привлекает мысль о выходном дне, потраченном на уборку дома, делайте ее по частям. В один день займитесь кухонными поверхностями, в другой - ванную комнату... Так вам удастся поддерживать порядок в доме без особых усилий.

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