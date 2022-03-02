МУДРЫЙ СПЕШИТ: более 200 чистящих средств по льготной цене!
Мудрая хозяйка думает на семь шагов вперед, но пока достаточно и одного: Во время дней уборки, которые пройдут с 3 по 23 марта в магазинах Maxima по всей Эстонии, будут снижены цены на более чем 200 различных бытовых средств для чистки и стирки.
Цены на товары по всегда низкой Maxima цене снижены еще до 50% на продукцию Ariel, Woolite, Persil и многих других известных производителей. От безопасной бытовой химии до популярных экологичных продуктов, от средств для мытья посуды до средств для удаления накипи и плесени, пароочистителей, стиральных порошков, мешков для мусора и гелей для чистки унитаза.
В качестве бонуса вы можете выиграть ультрасовременный робот-пылесос при покупке товаров по льготной цене во время дней уборки Maxima. Чтобы уборка дома приносила чистое удовольствие!
Как избежать больших хлопот?
Все хлопоты по уборке дома начинаются с пыли. На кухне, например, пыль нужно протирать достаточно часто, чтобы она не соединялась с частичками жира от плиты и не превращалась в липкий, неприглядный и раздражающий слой, покрывающий все поверхности
Мудрая хозяйка запасается качественными чистящими средствами на долгое время во время льготной кампании и очищает поверхности достаточно часто, не прикладывая при этом особых усилий.
После каждого использования стоит слегка «пройтись» тряпкой по поверхности духовки и хотя бы раз в день по варочной панели и внутренней части микроволновой печи. Это предотвращает присыхание частиц еды и их превращение в очень трудноудаляемые пятна.
Так что - удаляйте загрязнение сразу, как только оно появляется. Иначе в какой-то момент вам придется все это оттирать! Если вас не привлекает мысль о выходном дне, потраченном на уборку дома, делайте ее по частям. В один день займитесь кухонными поверхностями, в другой - ванную комнату... Так вам удастся поддерживать порядок в доме без особых усилий.
Робот-пылесос в вашем доме? Отличная идея!
Эффективная домашняя уборка начинается сверху и заканчивается снизу. Сначала верхние поверхности шкафов, затем полки и, наконец, пол. Потому что, если начинать уборку сверху, частицы пыли, поднимающиеся в воздух во время уборки, будут падать вниз и собираться на полу, где их будет легко удалить за один раз.
После того, как карнизы, верхние поверхности шкафов, книжные полки и все остальное будет протерто, переходите к нижним поверхностям.
А что, если сейчас вы отдохнете, а уборку пола предоставите кому-то другому? Например, роботу? Это не фантастика, ведь во время дней уборки Maxima покупатели будут участвовать в розыгрыше трех эксклюзивных роботов-пылесосов Schbot S8.
Испытайте удачу! Для участия в розыгрыше робота-пылесоса достаточно купить в Maxima хотя бы одно чистящее средство в период с 03.03.2022 по 23.03.2022 (включительно) и зарегистрировать свои данные и чек покупки ЗДЕСЬ. Чек покупки необходимо сохранить до розыгрыша призов.
Неужели в туалете действительно нет монстра!?
Где в туалете накапливается больше всего грязи? На полу или в унитазе? О, нет! Потому что во многих случаях именно эти участки вычищаются особенно тщательно и часто, в основном благодаря рекламе, в то время как многим другим местам не помешало бы такое же внимание.
Самые грязные поверхности, как правило, те, к которым чаще всего прикасаются руками. Например, кнопка унитаза, кран и выключатель. Образно говоря, ужасные монстры из телерекламы могут «гнездиться» не в унитазе, а в другом месте.
Если вы хотите увидеть, какие поверхности в вашем туалете нуждаются в чистке больше всего, купите в ближайшем магазине электротоваров УФ-лампу с синим светом. Исследуя туалет с помощью этого простого приспособления, вас может ожидать неприятный, если не сказать шокирующий, сюрприз. Не говоря уже о желании поспешить в Maxima, чтобы сразу же запастись чистящими средствами по отличной цене.
Поспешите! Во время дней уборки Maxima цены на многие товары упали ниже магического уровня, а самый большой ассортимент товаров ждет покупателей в магазинах Maxima XX и XXX. Подробнее о днях уборки, которые пройдут с 3 по 23 марта, читайте ЗДЕСЬ. У нас есть товары на все случаи жизни, и вы сможете значительно сэкономить на чистящих средствах, если запасетесь ими, скажем, на полгода. Потому что тогда следующая потребность в чистящих средствах может возникнуть у вас только ко времени проведения следующей большой льготной кампании.
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Магазины Maxima расположены по всей Эстонии.