Почему вы постоянно чувствуете себя уставшим: основные причины

Дефицит железа. Его недостаточность является одной из распространенных причин — дефицит железа означает, что мышцам и клетки организма получают меньше кислорода, из-за чего ему не хватает силы, выносливости и способности концентрироваться, пишет MedikForum.ru.

Вы недостаточно пьете. Даже если организм лишь слегка обезвожен, это отрицательно сказывается на его энергетическом балансе. Кровь сгущается, из-за чего сердцу становится труднее эффективно перекачивать ее по телу — это вызывает ощущение физического истощения.

Алкоголь перед сном. Еще одна распространенная причина, объясняющая, почему вы чувствуете себя уставшим. Хотя бокал вина вечером может расслаблять, алкоголь в крови негативно влияет на цикл сна. Если и выпить немного вина, то сделать это лучше за три-четыре часа до сна.

Слишком много простых углеводов. Пища с высоким содержанием сахара и простых углеводов имеет высокий гликемический индекс, из-за чего уровень сахара в крови сильно колеблется. Это приводит к состоянию физиологической усталости, отсутствия энергии.

Вы не завтракаете. Если вы постоянно чувствуете усталость, возможно, вашему организму не хватает нужной энергии, чтобы начать день. Завтрак для тела подобен бензину, питающему автомобильный двигатель: когда вы его пропускаете, то лишаете свое тело веществ, необходимых ему для ускорения метаболизма и работы мозга в начале дня.

Вам не хватает физических нагрузок. Согласно исследованию Американского университета Джорджии, регулярные физические упражнения (достаточно 20 минут три раза в неделю) могут улучшать энергетический потенциал организма. Благодаря им сердечно-сосудистая система стимулируется, а мышцы снабжаются большим количеством кислорода — это препятствует возникновению усталости. Из-за недостатка движения тело хуже насыщается кислородом, что является одной из распространенных причин постоянно низкого тонуса.