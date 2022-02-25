Как укрепить психологическую устойчивость в тревожные времена?

В это время было бы уместно вспомнить, как мы поступили почти два года назад, когда нас поразил коронавирусный кризис. Хотя опасность была другой, мы чувствовали такую ​​же беспомощность, потерю контроля и страх перед будущим. Конечно, нужно быть готовым и к плохим сценариям, но постоянно за ними не уследишь, это может ослабить нашу психологическую устойчивость, которая нужна, чтобы справляться с трудными временами.

В другом случае, когда нет необходимости бежать или отражать атаку в данный момент, разумно будет немного успокоиться, чтобы можно было мыслить яснее и строить планы. Обычно необходимо успокоиться физически, иногда направлять мысли в другое русло, воспользоваться поддержкой близких. Затем было бы хорошо спросить себя — что я могу предпринять? Что я могу сделать сейчас, что завтра, а что в ближайшие недели? С кем вместе я могу это сделать? Какие ресурсы мне для этого нужны? Как я пойму, что эта цель достигнута? Например, если я решу, что могу собрать больше информации о реальности угрозы, когда я просмотрю достаточное количество различных новостных порталов? Может быть для этого будет достаточно пол часа в день? Тревога и страх — полезные чувства, которые помогают нам выжить. Они дают нам энергию действовать, и ее можно использовать для полезных беспокойств, то есть для составления реалистичных планов, а также для их осуществления. Если мы сможем сохранить душевное равновесие, мы сможем лучше помогать другим.

В экстренной ситуации наш мозг переключается в режим “бей или беги”. Это позволяет принимать быстрые решения, такие как отступление или нападение, но не дает возможности для аналитического мышления или планирования. Это полезная и общая реакция для всех животных, которая позволила нам выжить как виду. Особенность человека в том, что тот же процесс запускается в ситуации, когда мы пытаемся представить себе опасность или ее можно предвидеть в будущем. Мозгу может быть все равно, существует ли опасность здесь и сейчас или мы предсказываем будущее.

Хорошо занять себя повседневной рутиной и делами. Сознательно использовать приемы, которые нас успокаивают (например, пойти на природу, прогуляться, послушать музыку, сделать упражнения на расслабление или заняться спортом). Пересмотрите и укрепите свой баланс витаминов душевного здоровья. Особенно важно быть на связи с близкими и делиться тяжелыми чувствами с другими. Активные действия в стрессовой ситуации дают ощущение, что Вы сможете справиться, и помогает как задать направление нервной энергии, так и помочь стать более энергичными тем, кто на грани отчаяния. Может быть, тогда стоит сделать то, что возможно в наших обстоятельствах, например, хотя бы привести в порядок окружающую нас среду, исследовать, что мы можем сделать для наших украинских друзей, например, через пожертвования. Неплохо было бы ограничить просмотр и прослушивание новостей и может даже быть договориться с кем-то, кто сообщит Вам то, что непременно нужно знать.

Как говорить с детьми о тревожной ситуации?

Особенно важно обеспечить детям эмоциональное чувство безопасности, которое мы можем поддерживать, находясь вместе, делая вместе что-то приятное и сохраняя рутину в нашей обычной жизни. Также хорошо обсудить с детьми, что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию для себя или других. Детей, как правило, переполняют творческие идеи.

Обязательно нужно обсуждать с детьми происходящее в мире. Хорошо спросить их, что они слышали, и ответить на вопросы. Хорошо было бы говорить о конкретных фактах в соответствующей возрасту форме, а не делиться с детьми своими прогнозами или самыми страшными фантазиями. Детям важно знать, что вместе мы справимся, даже несмотря на то, что сейчас трудные времена.

Например, мы можем сказать детям более младшего возраста, что нам не нужно так бояться, потому что у Эстонии есть друзья в НАТО, которые заступятся за нас и не оставят в беде. Так же, как мы заступаемся за наших друзей и защищаем их от хулиганов.