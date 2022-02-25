Откровенная история: как я жила в браке без секса 5 лет

К сожалению, как я теперь понимаю, в браке не бывает все идеально. Да, мы стали очень близкими людьми, обсуждали разные темы, делились проблемами и давали друг другу советы. Но как только речь заходила о наших собственных отношениях, разговор не клеился. Я как могла аккуратно заводила речь о будущем нашей семьи и о детях, но в ответ он либо отшучивался, либо просто молчал, как будто забывал все слова. Поэтому, когда я стала замечать, что сексуальные отношения пошли на спад, я долго не решалась завести об этом разговор.

Постепенно наши отношения из диких и необузданных превратились в очень спокойные и близкие. Помню, как однажды я пришла с работы дико вымотанная и злая, готовая взорваться от любой ерунды. Зашла в комнату и увидела мужа. Он мирно лежал на диване и смотрел какой-то фильм. Я — как была — в верхней одежде, не говоря ни слова, легла рядом с ним. Мы просто лежали молча, обнявшись, и пялились в экран. Через полчаса я была как новенькая. Помню тогда подумала: надо же, мой муж — таблетка от всего плохого.

Мы умудрялись наслаждаться даже обычными бытовыми занятиями, например, совместной готовкой. Решали, к примеру, что сегодня будет день итальянской кухни, придумывали блюда, шли в супермаркет за продуктами, а потом готовили, представляя, что мы — команда мишленовских поваров. Думаю, мы были одной из тех неприлично счастливых пар, которая вечно раздражает окружающих неприкрытой демонстрацией своей любви.

Как ни странно, но после свадьбы в наших отношениях будто ничего не изменилось. Мы прекрасно находили общий язык в бытовых вопросах, и все эти страшилки про пары, которые развелись из-за ремонта, были явно не про нас. Казалось, все было идеально.

Мы были счастливы настолько, что все это напоминало какой-нибудь жутко романтический голливудский фильм. В годовщину отношений он сделал мне предложение — и я без раздумий согласилась.

Мы познакомились, когда ему было 30, а мне 24. Все начиналось, как у всех влюбленных пар: романтика, прогулки, поцелуи. Первый год отношений был каким-то безумно бурным. Такое ощущение, что всю нашу страсть мы копили и берегли друг для друга, и вот она вырвалась наружу. Мы занимались любовью при любом удобном случае, как будто не могли друг другом насытиться. Проводили вместе почти все свободное время, могли часами разговаривать, слушать музыку или просто что-то придумывать.

Наша героиня Анна (37 лет) пять лет жила в браке без секса. Она решила поделиться с нами своей историей.

Через несколько месяцев вялых попыток возродить былую страсть секс прекратился совсем. Просто резко исчез. Когда в ответ на мои очередные ласки муж нетерпеливо отмахнулся, бросив “я хочу спать” и отвернувшись к стене, я поняла, что все очень плохо. Пошла на кухню, выпила залпом бокал вина и стала рыдать. До меня вдруг дошло, что мой идеальный мир рухнул.

Я опущу детальный рассказ о том, как я переживала. Как мы пытались поговорить. Как плохо у нас это получалось. Как я поняла, что у него нет другой женщины, — точно так же, как у него нет проблем со здоровьем и потенцией. Скажу лишь, что, когда я все это выяснила, легче мне не стало. Стало еще тяжелее, ведь я поняла, что дело во мне. И стала обрастать огромным, невыносимо тяжелым чувством вины.

Кругом виновата

Я, как одержимая, стала читать книги и статьи о том, как разжечь угасшее желание. Потратила целое состояние на тренинги по интимной гимнастике и сексуальное нижнее белье. Готовила романтические ужины, старалась быть идеальной хозяйкой. Всегда ходила дома при полном параде, даже макияж снимала только перед сном. Все было бесполезно.

Мы были идеальными партнерами и друзьями, нежно любили друг друга и прекрасно общались. Он хвалил меня перед своими друзьями и говорил, что я лучшая женщина на свете. Вот только секс к нам так и не вернулся. Через какое-то время я к этому окончательно привыкла. Или уговорила себя, что привыкла.

Мы как родные

Однажды мне все-таки удалось вывести его на откровенный разговор. В ответ на очередной вопрос, почему у нас нет секса, он наконец признался: “Ты мне практически родная, а я не могу заниматься сексом с родным человеком”. Я не знала, что ответить. Позднее я предположила, что у него есть психологические проблемы, которые и являются причиной этого барьера. Но на все мои просьбы пройти психотерапию он решительно говорил нет.