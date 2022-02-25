Почему повышенный гемоглобин — это плохо. Особенно после коронавируса

Однако беспокоиться стоит и в том случае, если гемоглобин повышен. По словам медиков, это сейчас довольно распространенное явление, связанное с коронавирусом. У тех, кто им переболел, кровь часто становится слишком густой, пишет MedikForum.ru.

Что такое гемоглобин

Это белок, содержащийся в эритроцитах и обеспечивающий транспортировку кислорода между легкими и тканями и органами, а также углекислого газа от тканей и органов обратно к легким. В составе белка — железо. Таким образом, гемоглобин отвечает за перенос кислорода в организме.

Аминокислоты, из которых состоит гемоглобин, образуют белковый комплекс — глобин и гема. Анемия (гемоглобин понижен) может развиваться при сбоях в процессе образования этого комплекса. Может встречаться и обратная ситуация, когда гемоглобин повышается.

Организм человека не может жить без кислорода. Любые состояния, при которых возникает гипоксия, приводят к нарушению всех обменных процессов в организме, рассказал врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров.

Кислородное голодание часто встречается при анемии, ХОБЛ, интоксикации, курении, при выраженном сколиозе. Если гемоглобин в норме, человек полон энергии. Если его мало, появляется слабость, утомляемость, одышка и сердцебиение. А иногда его слишком много. Состояние повышения гемоглобина, и вместе с ним эритроцитов, называется эритроцитоз. Оно сопровождается сгущением крови.

Когда развивается эритроцитоз

обезвоживание;

пищевое отравление с рвотой и диареей;

ожирение;

хронические интоксикации;

при злоупотреблении анаболическими препаратами.

Почему повышение гемоглобина опасно?

При эритроцитозе возникают микро- и макротромбозы сосудов, из-за чего развивается острая ишемия (нехватка крови), тяжёлая гипоксия и повреждение органа. Про опасность тромбов врачи говорят постоянно.

Как лечат повышенный гемоглобин?

В первую очередь убрать факторы риска — бросить курить, контролировать вес, корректировать питьевой режим. Также следует отказаться от алкоголя. Лекарственную терапию подбирает врач.

Норма гемоглобина