Красота и здоровье
25.02.2022, 08:27

Почему повышенный гемоглобин — это плохо. Особенно после коронавируса

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ФОТО: Photo by MART PRODUCTION from Pexels
Обычно пациенты жалуются на то, что гемоглобин низкий. Особенно такие жалобы характерны для женщин. Многие из нас знают, что надо есть для повышения гемоглобина — гречку, печень, гранаты и так далее.

Однако беспокоиться стоит и в том случае, если гемоглобин повышен. По словам медиков, это сейчас довольно распространенное явление, связанное с коронавирусом. У тех, кто им переболел, кровь часто становится слишком густой, пишет MedikForum.ru.

Что такое гемоглобин

Это белок, содержащийся в эритроцитах и обеспечивающий транспортировку кислорода между легкими и тканями и органами, а также углекислого газа от тканей и органов обратно к легким. В составе белка — железо. Таким образом, гемоглобин отвечает за перенос кислорода в организме.

Аминокислоты, из которых состоит гемоглобин, образуют белковый комплекс — глобин и гема. Анемия (гемоглобин понижен) может развиваться при сбоях в процессе образования этого комплекса. Может встречаться и обратная ситуация, когда гемоглобин повышается.

Организм человека не может жить без кислорода. Любые состояния, при которых возникает гипоксия, приводят к нарушению всех обменных процессов в организме, рассказал врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров.

Кислородное голодание часто встречается при анемии, ХОБЛ, интоксикации, курении, при выраженном сколиозе. Если гемоглобин в норме, человек полон энергии. Если его мало, появляется слабость, утомляемость, одышка и сердцебиение. А иногда его слишком много. Состояние повышения гемоглобина, и вместе с ним эритроцитов, называется эритроцитоз. Оно сопровождается сгущением крови.

Когда развивается эритроцитоз

обезвоживание;
пищевое отравление с рвотой и диареей;
ожирение;
хронические интоксикации;
при злоупотреблении анаболическими препаратами.

Почему повышение гемоглобина опасно?

При эритроцитозе возникают микро- и макротромбозы сосудов, из-за чего развивается острая ишемия (нехватка крови), тяжёлая гипоксия и повреждение органа. Про опасность тромбов врачи говорят постоянно.

Как лечат повышенный гемоглобин?

В первую очередь убрать факторы риска — бросить курить, контролировать вес, корректировать питьевой режим. Также следует отказаться от алкоголя. Лекарственную терапию подбирает врач.

Норма гемоглобина

Понятия нормы гемоглобина у мужчин и женщин разнятся (для женщин нормальный уровень гемоглобина — 120-140 г/л, у мужчин — 130-160 г/л). Для беременных и для младенцев нормальным уровнем гемоглобина считается 110 г/л.

Чтобы снизить уровень гемоглобина, нужно исключить продукты, богатые железом (мясо, фрукты, ягоды и др.), и сократить до минимума употребление жиров, повышающих в крови холестерин. Противопоказаны мультивитамины, в которых есть витамин В12, фолиевая кислота и железо.

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