ФОТО | Президентская чета выбрала для Дня независимости официальные наряды, которые планирует использовать и в дальнейшем

ФОТО: Ilmar Saabas

Поскольку торжественного приема по случаю годовщины Республики в этом году не было, то и наряд президентской четы не предназначался специально к Дню независимости. Одежда, в которой Алар и Сирье Карисы в праздничный вечер появились в национальной опере "Эстония", будет использоваться ими и в дальнейшем для представительских мероприятий.