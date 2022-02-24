24.02.2022, 21:33
ФОТО | Президентская чета выбрала для Дня независимости официальные наряды, которые планирует использовать и в дальнейшем
ФОТО: Ilmar Saabas
Поскольку торжественного приема по случаю годовщины Республики в этом году не было, то и наряд президентской четы не предназначался специально к Дню независимости. Одежда, в которой Алар и Сирье Карисы в праздничный вечер появились в национальной опере "Эстония", будет использоваться ими и в дальнейшем для представительских мероприятий.
Президент Эстонии Алар Карис был во фраке и, как это принято в таких торжественных случаях, на нем была Цепь ордена Государственного герба, который является должностным знаком главы Эстонского государства.
Президент Эстонии Алар Карис. Фото: Ильмар Саабас
Первая леди Эстонии Сирье Карис была одета в платье эстонского модельера Тийны Талумеэс насыщенного лилового цвета, в качестве верхней одежды для прибытия в национальную оперу “Эстония” супруга президента Эстонии выбрала пончо. Комплект дополняли украшения Katrin Veegen и контрастировавшие с нарядом светлые туфли.
У предыдущей президентской четы Эстонии — Керсти Кальюлайд и ее мужа Георгия-Рене Максимовского было принято появляться в день годовщины Республики в народных костюмах.