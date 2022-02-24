Поможем мальчику жить максимально самостоятельно(1)
Тренажер вместе с дополнительными деталями, необходимыми для Мару, и налогом с оборота, уплаченным за устройство, стоит 4811 евро. У семьи таких средств нет.
Мару — 13-летний мальчик, у которого диагностировано редкое заболевание под названием мышечная дистрофия Дюшенна, которое развилось как ненаследственная генная мутация у ребенка. Это тяжелое, прогрессирующее мышечное заболевание, которое возникает у пяти человек из 100 000 и которое начинается в детстве. Сначала увеличивается объем ткани больной мышцы и развивается мышечная слабость, а по мере усугубления заболевания все мышцы истончаются.
Болезнь не влияет на умственные способности ребенка, но он остается прикованным к инвалидной коляске не позднее 12-13 лет. Мару оказался в инвалидном кресле в 7 лет, и ребенку до сих пор нужна помощь родителей в его повседневных делах и передвижении. Для того, чтобы мышцы мальчика были в наилучшей форме, а самостоятельность ребенка оставалась максимальной, очень важны постоянные занятия и тренировки.
Раньше у Мару была возможность использовать тренажер Motomed Viva 2 для тренировки рук и ног в связи с реабилитационной услугой, но после введения ограничений это стало невозможно в больнице. Кроме того, по мнению специалистов, у ребенка дома мог быть тренажер, чтобы Мару мог им пользоваться в любое удобное время, ведь он нужен ему больше, чем позволила бы реабилитационная услуга.
В связи с состоянием ребенка различные занятия и упражнения для улучшения подвижности ограничены, но тренажер MOTOmed Loop Light предоставит хорошую возможность тренировать руки и ноги, а также улучшить кровообращение и помочь предотвратить контрактуры.
Из стоимости тренажера, которая составляет 4811 евро, 426 евро готово покрыть местное самоуправление, а остальные 4385 евро остается на семье. Это очень большая сумма для семьи, и они просят помощи у добрых людей, чтобы оплатить ее.
Дорогие жертвователи, пожалуйста, придем на помощь и поможем Мару приобрести столь необходимый тренажер!
Мару можно помочь, сделав пожертвование на благотворительный счет Детского фонда клиники Тартуского университета, указав в пояснении „Maru“
Наименование получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
или позвонив на благотворительные телефонные номера Детского фонда. Сумма пожертвования будет добавлена к счету за телефон за этот же месяц:
позвонив 900 5025, пожертвуешь 5 евро
позвонив 900 5100, пожертвуешь 10 евро
позвонив 900 5500, пожертвуешь 50 евро
На фото: Мару (личный архив)
СПАСИБО, ЧТО ПОМОГАЕТЕ НАМ ПОМОГАТЬ!
ЦУ Детский фонд клиники Тартуского университета является одной из старейших и крупнейших благотворительных организаций при детских больницах по всей Эстонии, которая начиная с 2000 года при помощи жертвователей поддерживает закупку оборудования для различных больниц, а также поддержала детей, нуждающихся в особом лечении или уходе, и их семьи на сумму в общей сложности примерно 12 миллионов евро. Помочь больным детям можно, став постоянным жертвователем по адресу https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Для ходатайства о поддержке или сообщения о нуждающихся в помощи пишите по адресу электронной почты info@lastefond.ee.