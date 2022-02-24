Поможем мальчику жить максимально самостоятельно

Тренажер вместе с дополнительными деталями, необходимыми для Мару, и налогом с оборота, уплаченным за устройство, стоит 4811 евро. У семьи таких средств нет.

Мару — 13-летний мальчик, у которого диагностировано редкое заболевание под названием мышечная дистрофия Дюшенна, которое развилось как ненаследственная генная мутация у ребенка. Это тяжелое, прогрессирующее мышечное заболевание, которое возникает у пяти человек из 100 000 и которое начинается в детстве. Сначала увеличивается объем ткани больной мышцы и развивается мышечная слабость, а по мере усугубления заболевания все мышцы истончаются.

Болезнь не влияет на умственные способности ребенка, но он остается прикованным к инвалидной коляске не позднее 12-13 лет. Мару оказался в инвалидном кресле в 7 лет, и ребенку до сих пор нужна помощь родителей в его повседневных делах и передвижении. Для того, чтобы мышцы мальчика были в наилучшей форме, а самостоятельность ребенка оставалась максимальной, очень важны постоянные занятия и тренировки.

Раньше у Мару была возможность использовать тренажер Motomed Viva 2 для тренировки рук и ног в связи с реабилитационной услугой, но после введения ограничений это стало невозможно в больнице. Кроме того, по мнению специалистов, у ребенка дома мог быть тренажер, чтобы Мару мог им пользоваться в любое удобное время, ведь он нужен ему больше, чем позволила бы реабилитационная услуга.

В связи с состоянием ребенка различные занятия и упражнения для улучшения подвижности ограничены, но тренажер MOTOmed Loop Light предоставит хорошую возможность тренировать руки и ноги, а также улучшить кровообращение и помочь предотвратить контрактуры.

Из стоимости тренажера, которая составляет 4811 евро, 426 евро готово покрыть местное самоуправление, а остальные 4385 евро остается на семье. Это очень большая сумма для семьи, и они просят помощи у добрых людей, чтобы оплатить ее.

Дорогие жертвователи, пожалуйста, придем на помощь и поможем Мару приобрести столь необходимый тренажер!