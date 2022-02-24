От любви к родине до патриотичных тату. Эстонка набила на руке карту Эстонии, ноты гимна и даже легендарного "спичечного мальчика"

Ноты гимна, карта Эстонии, легендарный персонаж со спичечного коробка Вильяндиской спичечной фабрики, василек и колоски — насколько нужно любить свою родину, чтобы навсегда “вышить” на теле ее символы? Для Лийси, которая работает организатором внеклассной работы в школе, одно оказалось связано с другим, и сегодня главные символы Эстонии красуются на ее левой руке, пишет Naistekas.