Люди
24.02.2022, 20:24

От любви к родине до патриотичных тату. Эстонка набила на руке карту Эстонии, ноты гимна и даже легендарного "спичечного мальчика"

 
Трийну Кеба
Foto: erakogu

Ноты гимна, карта Эстонии, легендарный персонаж со спичечного коробка Вильяндиской спичечной фабрики, василек и колоски — насколько нужно любить свою родину, чтобы навсегда “вышить” на теле ее символы? Для Лийси, которая работает организатором внеклассной работы в школе, одно оказалось связано с другим, и сегодня главные символы Эстонии красуются на ее левой руке, пишет Naistekas.

Adekvaatsest liblikast Mulgi meheni — mis peitub kõikide sümbolite taga?

Liisi kätt katavad erinevad Eesti sümbolid, kuid tema esimese tätoveeringu saamislugu on klass omaette. Naine käis siis gümnaasiumis, 11ndas klassis ja üks tema klassivendadest meisterdas pastakast ja muudest vidinatest täiesti toimiva tätoveerimismasina. “Mõtlesime ühe teise klassivennaga, et jube rebel oleks omada üht tätoveeringut ja sel ajal, kui vanemad tööl olid, lasimegi sõbra pool selle endale ära teha. Üks väike liblikas selja peal,” meenutab Liisi.

RusDelfi
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