ФОТО | Ученики Русской гимназии Хааберсти подарили “Сердечные блокноты” сверстникам в сложной жизненной ситуации

Именно поэтому, когда Русская гимназия Хааберсти обратилась в НКО “Тепло сердец” c просьбой помочь придумать благотворительную акцию для школы к Дню друга, волонтеры НКО, которые славятся своей активностью и творческим подходом, решили предложить школьникам поддержать своих сверстников в Эстонии, которые оказались в непростых обстоятельствах.

Так родилась акция “Сердечный блокнот”: ученикам из гимназии Хааберсти предстояло купить блокнот формата А5, подписать его к Дню друга для незнакомого сверстника из замещающего дома, детской больницы или дневного центра, добавить к блокноту канцелярские принадлежности — фломастеры, карандаши и т.д. — и принести в школу.

Такой подарок для ребенка в сложных обстоятельствах — знак заботы, сигнал о том, что кто-то подумал и сделал что-то специально для тебя. Плюс — это личная вещь и возможность творчески выразить на бумаге собственные мысли или эмоции.

По словам волонтеров, результат получился очень трогательным. Школьники написали много теплых, трогательных и вдохновляющих слов — причем одновременно на русском и на эстонском языках:

“Жизнь — это не поиск себя. Жизнь — это создание себя”.

“Здоровья тебе, будь смелым и у тебя все получится. Только верь в это”

“Будь счастлив оттого, что у тебя есть, ведь у тебя есть немало”.

“Пусть ключ к успеху всегда будет в твоих руках”

“Ты все сможешь”.

“Целая команда волонтеров плакала от умиления, — делится своими эмоциями руководитель НКО “Тепло сердец” Анна Рехема. — Некоторые дети приложили не только канцтовары, но и шоколадки, заколки и другие приятные мелочи, думая о том, кто их получит”.

Чтобы подарок получился еще более полезным, волонтеры из “Тепла сердец” составили, красиво оформили и напечатали список полезных контактов, которые могут пригодиться детям в непростых обстоятельствах — телефоны доверия, детских центров защиты, помощи жертвам насилия и т. д. — для ребят до и после 14 лет получились разные списки.