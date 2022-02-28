ФОТО: Organia
Красота и здоровье
28.02.2022, 06:31

Конопляное масло – мифы и реальность

 

Рынок Эстонии успешно завоевывают пищевые добавки из конопли. Тем не менее, с популярным конопляным маслом, или маслом КБД, обладающим целебными свойствами, связан целых ворох мифов. Давайте рассмотрим самые известные мифы и разберемся, имеют ли они под собой основания.
Своими впечатлениями о масле КБД делятся Кардо Тейманн, Ханна Мартинсон, Кармель Пеа и Лийс Вельскер, которые некоторое время тестировали конопляное масло бренда с эстонскими корнями Organia.

Миф номер один. Масло КБД не является законным

КБД не входит в список наркотических и психотропных веществ. Вещество также не оказывает психотропного действия. В ноябре 2020 года Европейский суд постановил, что экстрагированный из каннабиса каннабидиол не входит в список наркотических препаратов.

Миф номер два. Использование конопляного масла может вызвать наркотическое опьянение

Это неправда! Теоретически масло, экстрагированное из растения каннабис, КБД содержит мало или вовсе не содержит тетрагидроканнабинола (ТКГ).

Основным психоактивным компонентом каннабиса, или марихуаны, ведущим к эйфории, является ТГК. Исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показало, что КБД не вызывает привыкания.

Миф номер три. КБД - это маркетинговая афера, снова что-то втирают!

Индустрия здоровья делает то, что хотят делать все отрасли, - стремится заработать деньги. И КБД в этом смысле обладает огромным доказанным потенциалом. Несколько исследований показали пользу КБД. Проведенное в Италии в 2014 году исследование показало, что КБД подавляет рост раковых клеток у людей с раком толстой кишки. Другое исследование в Бразилии показало, что КБД может помочь людям с паническими атаками. Это не означает, что КБД - лучшее лекарство от рака или беспокойства, но оно заслуживает доверия.

Миф номер четыре. КБД = марихуана

КБД, сокращение от каннабидиол, содержится в растении каннабис. КБД просто имеет общий источник с другим путано названным соединением: одурманивание вызывает ТКГ - вещество, содержащееся в марихуане. КБД не является психоактивным веществом и может быть назван дальним и мягким родственником ТГК. КБД помогает эндоканнабиноидной системе, которая регулирует ваше настроение, цикл сна, воспаление и иммунный ответ. Масло - один из самых простых и популярных способов использования КБД.

Миф номер пять. КБД вызывает сонливость

КБД влияет на людей по-разному. КБД оказывает на пользователей расслабляющее действие, но точно не усыпляет за короткое время. Проще говоря, КБД может помочь облегчить боль и другие проблемы со здоровьем, но без наркотических побочных эффектов. Он не вызывает привыкания. Недавние исследования показали, что КБД может облегчить проблемы со здоровьем, такие как хроническая боль, беспокойство, депрессия и акне. Также есть доказательства того, что КБД может улучшить качество сна.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть результаты?

Каннабис действует немедленно, но чтобы почувствовать эффект от приема КБД, требуется время, разное для каждого человека. Однако прежде чем пробовать каннабидиол, убедитесь, что ваше болезненное состояние можно улучшить приемом КБД. Отнеситесь к КБД как к любой другой пищевой добавке. Это не волшебное зелье.

Для достижения наилучших результатов втирайте в кожу масло КБД или закапывайте несколько капель под язык два раза в день, но не более 10 капель в день. В случае сомнений проконсультируйтесь с врачом.

Отец троих детей Кардо Трейманн
Раньше я немного сталкивался с КБД, и нахожу, что масло Organia довольно приятное.

Мне нравится использовать его по вечерам, потому что оно успокаивает и улучшает сон.

Если я пользуюсь маслом после тренировки, на следующий день мои мышцы не такие уставшие и не так болят.

Говорят, что масло КБД снижает уровень депрессии, но в этом случае я все же рекомендую в первую очередь обратиться за профессиональной помощью.

Я бы порекомендовал масло КБД бренда Organia тем, у кого такие же проблемы со сном, интенсивный темп жизни и кто хотел бы немного успокоиться.

Для себя я, скорее всего, развеял миф о бесполезности масла, о том, что оно никак не влияет, хотя и не стоит ожидать, что оно внезапно заставит вас хихикать и т. д. Скорее, это масло успокаивает, снимает напряжение и помогает вечером скорее уснуть.
Гуру маркетинга Ханна Мартинсон
Мой опыт использования масла Organia оцениваю как 10 из 10. Это крутой эстонский бренд и действительно очень хорошие продукты, которые выполняют данные ими обещания! Больше всего масло Organia помогает мне найти контакт с самой собой в минуты беспокойства, обрести внутренний покой и отличить ненужные мысли от нужных. Например, оно успокаивало меня на суетливой польской трассе, помогало справиться с небольшим беспокойством после летней вечеринки и волнением при ночлеге в Словакии в трейлере.

Иногда я использую капли Organia после утреннего кофе. Иногда просто так, потому что мне нравится.

Вкус не слишком горький, как у некоторых других марок конопляного масла. Каждый раз я с нетерпением жду момента, когда 3 капли, внесенные под язык, начнут давать вкус.

Пока я использовала только 10%-ное масло, но я представляю, на что способно более густое! Скоро доберусь и до них.

Я определенно рекомендую Organia Oil тем, кто борется с паническими или тревожными расстройствами; чья работа связана со стрессом; кому трудно отключать свои мысли, сосредотачиваться и засыпать. Хотя конопляное масло не является лекарством, оно смягчает симптомы.

Почему-то я думала, что масло каннабиса одурманивает и что сонливость означает неспособность справиться с неприятными ощущениями, мол, поэтому-то конопляное масло и работает. Это абсолютно не так. Восприятие сохраняет свою остроту, но разбросанные в голове (навязчивые) мысли спокойно укладываются по своим местам и затихают. Вы чувствуете, как возвращаетесь к своему центру, и за считанные секунды обретаете внутренний покой.
Персональный тренер Кармель Пеа
Масло КБД для тела меня даже удивило. Меня беспокоили последствия инсульта и трудности выздоровления после него - снижение спастичности и развитие моторики тела. Масло действительно улучшило мое состояние, и моторика улучшилась. Оно также положительно повлияло на кровяное давление, но поскольку этот текст может стать слишком длинным, вы можете больше прочитать о этом в моем блоге.

Я использую 30%-ное масло КБД, которое само по себе довольно горькое. Сначала вкус был непривычным и неприятным. К настоящему времени я так привыкла к нему - теперь это обычная часть дня.

Я рекомендую его всем даже просто с целью поддержания нервной системы, и, исходя из своего опыта, осмелюсь рекомендовать его пациентам, перенесшим инсульт.
Любительница оздоровительного спорта Лийс Вельскер
Больше всего меня беспокоили сон и панические атаки, обе проблемы были решены. Масло для тела произвело очень хорошее впечатление, пользуюсь им до сих пор!

Мой любимый вкус - 30%-ный, помещаю прямо под язык. Я почувствовала, что уже не так нервничаю, панических атак не возникало и улучшился сон. Я бы порекомендовала масло всем, кто заботится о себе и страдает от нарушений сна или социальной тревожности.

Что такое ORGANIA?

Organia - финско-эстонское предприятие по производству масла КБД, задуманное людьми от людей. Предприятие верит, что КБД подходит всем. Оно улучшает жизнь во многих отношениях и помогает от уменьшения головных болей до снятия беспокойства, от повышения способности концентрироваться до улучшения сна. Organia представляет собой масло, содержащее каннабидиол из растения каннабис, которое не оказывает психоактивного действия, т.е. не одурманивает человека, и является законным препаратом. КБД помогает регулировать настроение, цикл сна, воспаление и иммунный ответ.

Как использовать масло Organia?

Идеальная доза КБД зависит от многих факторов: массы тела, химического состава тела, состояния, которое лечат, и концентрации КБД в используемом продукте. При расчете дозы нужно учитывать, что во флаконе масла Organia содержится 200 капель.

Таким образом, одна капля:

  • 5% масла = 2,5 мг КБД
  • 10% масла = 5 мг КБД
  • 15% масла = 7,5 мг КБД
  • 30% масла = 15 мг КБД

Если КБД является новым для пользователя, Organia рекомендует начинать с 10-15 мг два раза в день и корректировать дозу по мере необходимости. Масло капают под язык. Его можно использовать утром, днем ​​или вечером. Если пользователь уже больше знаком с маслами КБД, при необходимости попробуйте и другие наши продукты!

Делитесь своими впечатлениями @organiaoil и с помощью хештега #organia

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии