Конопляное масло – мифы и реальность

Рынок Эстонии успешно завоевывают пищевые добавки из конопли. Тем не менее, с популярным конопляным маслом, или маслом КБД, обладающим целебными свойствами, связан целых ворох мифов. Давайте рассмотрим самые известные мифы и разберемся, имеют ли они под собой основания.
Своими впечатлениями о масле КБД делятся Кардо Тейманн, Ханна Мартинсон, Кармель Пеа и Лийс Вельскер, которые некоторое время тестировали конопляное масло бренда с эстонскими корнями Organia.
Миф номер один. Масло КБД не является законным
КБД не входит в список наркотических и психотропных веществ. Вещество также не оказывает психотропного действия. В ноябре 2020 года Европейский суд постановил, что экстрагированный из каннабиса каннабидиол не входит в список наркотических препаратов.
Миф номер два. Использование конопляного масла может вызвать наркотическое опьянение
Это неправда! Теоретически масло, экстрагированное из растения каннабис, КБД содержит мало или вовсе не содержит тетрагидроканнабинола (ТКГ).
Основным психоактивным компонентом каннабиса, или марихуаны, ведущим к эйфории, является ТГК. Исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показало, что КБД не вызывает привыкания.
Миф номер три. КБД - это маркетинговая афера, снова что-то втирают!
Индустрия здоровья делает то, что хотят делать все отрасли, - стремится заработать деньги. И КБД в этом смысле обладает огромным доказанным потенциалом. Несколько исследований показали пользу КБД. Проведенное в Италии в 2014 году исследование показало, что КБД подавляет рост раковых клеток у людей с раком толстой кишки. Другое исследование в Бразилии показало, что КБД может помочь людям с паническими атаками. Это не означает, что КБД - лучшее лекарство от рака или беспокойства, но оно заслуживает доверия.
Миф номер четыре. КБД = марихуана
КБД, сокращение от каннабидиол, содержится в растении каннабис. КБД просто имеет общий источник с другим путано названным соединением: одурманивание вызывает ТКГ - вещество, содержащееся в марихуане. КБД не является психоактивным веществом и может быть назван дальним и мягким родственником ТГК. КБД помогает эндоканнабиноидной системе, которая регулирует ваше настроение, цикл сна, воспаление и иммунный ответ. Масло - один из самых простых и популярных способов использования КБД.
Миф номер пять. КБД вызывает сонливость
КБД влияет на людей по-разному. КБД оказывает на пользователей расслабляющее действие, но точно не усыпляет за короткое время. Проще говоря, КБД может помочь облегчить боль и другие проблемы со здоровьем, но без наркотических побочных эффектов. Он не вызывает привыкания. Недавние исследования показали, что КБД может облегчить проблемы со здоровьем, такие как хроническая боль, беспокойство, депрессия и акне. Также есть доказательства того, что КБД может улучшить качество сна.
Сколько времени нужно, чтобы увидеть результаты?
Каннабис действует немедленно, но чтобы почувствовать эффект от приема КБД, требуется время, разное для каждого человека. Однако прежде чем пробовать каннабидиол, убедитесь, что ваше болезненное состояние можно улучшить приемом КБД. Отнеситесь к КБД как к любой другой пищевой добавке. Это не волшебное зелье.
Для достижения наилучших результатов втирайте в кожу масло КБД или закапывайте несколько капель под язык два раза в день, но не более 10 капель в день. В случае сомнений проконсультируйтесь с врачом.
Что такое ORGANIA?
Organia - финско-эстонское предприятие по производству масла КБД, задуманное людьми от людей. Предприятие верит, что КБД подходит всем. Оно улучшает жизнь во многих отношениях и помогает от уменьшения головных болей до снятия беспокойства, от повышения способности концентрироваться до улучшения сна. Organia представляет собой масло, содержащее каннабидиол из растения каннабис, которое не оказывает психоактивного действия, т.е. не одурманивает человека, и является законным препаратом. КБД помогает регулировать настроение, цикл сна, воспаление и иммунный ответ.
Как использовать масло Organia?
Идеальная доза КБД зависит от многих факторов: массы тела, химического состава тела, состояния, которое лечат, и концентрации КБД в используемом продукте. При расчете дозы нужно учитывать, что во флаконе масла Organia содержится 200 капель.
Таким образом, одна капля:
- 5% масла = 2,5 мг КБД
- 10% масла = 5 мг КБД
- 15% масла = 7,5 мг КБД
- 30% масла = 15 мг КБД
Если КБД является новым для пользователя, Organia рекомендует начинать с 10-15 мг два раза в день и корректировать дозу по мере необходимости. Масло капают под язык. Его можно использовать утром, днем или вечером. Если пользователь уже больше знаком с маслами КБД, при необходимости попробуйте и другие наши продукты!
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