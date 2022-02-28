Конопляное масло – мифы и реальность

Отец троих детей Кардо Трейманн

Раньше я немного сталкивался с КБД, и нахожу, что масло Organia довольно приятное.





Мне нравится использовать его по вечерам, потому что оно успокаивает и улучшает сон.





Если я пользуюсь маслом после тренировки, на следующий день мои мышцы не такие уставшие и не так болят.





Говорят, что масло КБД снижает уровень депрессии, но в этом случае я все же рекомендую в первую очередь обратиться за профессиональной помощью.





Я бы порекомендовал масло КБД бренда Organia тем, у кого такие же проблемы со сном, интенсивный темп жизни и кто хотел бы немного успокоиться.





Для себя я, скорее всего, развеял миф о бесполезности масла, о том, что оно никак не влияет, хотя и не стоит ожидать, что оно внезапно заставит вас хихикать и т. д. Скорее, это масло успокаивает, снимает напряжение и помогает вечером скорее уснуть.