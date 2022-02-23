ДОСТОЙНО ПРАЗДНИКА: магазин, в котором можно найти любимые местные товары по прошлогодним ценам!

Различные исследования годами подчеркивали, что местные продукты делают жителей Эстонии счастливыми. По их данным, 80-90% жителей Эстонии при посещении продуктового магазина предпочитают продукты местного производства. И здесь у Maxima есть хорошие новости для жителей Эстонии!

Благодаря хорошему сотрудничеству с местными производителями львиная доля молочных, мясных и хлебобулочных изделий в магазинах Maxima именно эстонского производства. Например, 73% мясного ассортимента и 70% молочных продуктов произведено в Эстонии.

Хотя еще раньше у Maxima каждую неделю был большой выбор специальных предложений, с прошлой недели именно продуктов эстонского происхождения стало среди них еще больше! Помните те старые добрые цены, к которым мы привыкли до 2022 года? Maxima вернула их обратно, чтобы жителям Эстонии не приходилось выбирать в продуктовом магазине между местным и дешевым продуктом, теперь – это одно и то же!

Многие местные продукты, которые продаются по действительно хорошей цене в магазинах Maxima на этой неделе, в последний раз стоили там мало год назад. К ним относятся, например, масло Alma, которое сейчас на 32% дешевле обычной цены, копченые колбасы Nõo Wabariigi и Vene, которые дешевле на 39%, 200-граммовые шоколадные конфеты Kalev, которые дешевле на 49%, мульти-упаковка ванильных творожных сырков Tere, которая дешевле на 28%, а также ванильное мороженое Eriti Rammus, которое стало дешевле на 18%.

Местные товары по прошлогодним ценам найти в магазинах Maxima так же легко, как и другие недорогие товары Maxima, на ценниках которых есть специальные обозначения «Дешевая цена Maxima» и «Неизменно дешево». На их ценниках изображен эстонский флаг. В некоторых случаях эти товары также могут быть расположены на больших поддонах с таким же текстом: «Только в Maxima вы найдете все, что нужно!»