Часто принимаете душ? Прекратите немедленно!

Это включает в себя ослабление иммунной системы. Согласно исследованию, проведенному в США, чрезмерная очистка может повредить микробиом — совокупность бактерий, микробов и бактерий, которые живут внутри или на вашем теле. Микробиом является частью иммунной системы и помогает защитить ее, пишет MedikForum.ru.

Повреждая микробиом, чрезмерное мытье может сделать человека более уязвимым для болезней. Однако, хотя исследование показало, что чрезмерная очистка оказывает негативное влияние, оно впоследствии не предлагало, как часто человек должен принимать душ, чтобы поддерживать баланс между сохранением свежести и уязвимостью к инфекционным бактериям.

По словам дерматолога Люси Чен, правильное количество приемов душа в неделю — от двух до трех, и это число звучит удивительно для тех, кто принимает душ каждый день или для кого регулярные физические упражнения являются ключевой частью их распорядка дня.

Сухая кожа “может привести к экземе или воспалению кожи” или к другим состояниям, таким как прыщи”. Чрезмерный прием душа может вызвать перхоть на коже головы и высушить волосы. Помимо предложения принимать душ только три раза в неделю, Чен сказала, что этот душ должен длиться от пяти до десяти минут — “он может удалить масла и высушить кожу”.