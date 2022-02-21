ДЕСЯТКИ ТОВАРОВ ПО ЦЕНЕ НИЖЕ ЕВРО: как порадовать питомца под конец зимы

Конец зимы дарит чистую радость! В магазинах Maxima XX и XXX начались Дни питомцев, когда почти 200 любимых животными продуктов теперь еще дешевле, чем раньше.

Дни питомцев с супер-ценами продлятся до 2 марта, предлагая приличный ассортимент от хороших кормов для домашних животных до эффективных пятновыводителей.

Хорошие вкусы менее чем за евро!

Каковы же эти вкусы, за которыми ваш питомец отправил бы вас в магазин? Это курица, баранина, утка или, может быть, лосось? Несомненно, таких вкусов много! И прямо сейчас многие из них предлагаются по особенно низким ценам.

Специально для Дней питомцев ниже одного евро упали цены на 32 продукта, включая знаменитые блюда для котят Purina Friskies, лакомства для кошек Felix Party Mix и Play Tubes, а также созданные для собак консервы Mr. Goodlad.

В общей сложности по цене ниже одного евро доступны более 70 различных кормов и лакомств для собак и кошек. Так называемые гурманские лакомства для животных становятся все более популярными в меню четвероногих.

Что еще предлагается по особенно низкой цене?

После того, как вы положили в корзинку любимые вашими питомцами корма, стоит еще немного осмотреться в магазине. Потому что наряду с продуктами питания, цены снижены также еще и на некоторые другие товары как для четвероногих, так и для их хозяев.

Наполнители для кошачьих туалетов и жевательные палочки для собак с разными вкусами, пятновыводители и средства для мытья домашних животных, когтеточки и песочницы для кошек, лежанки и посуда для любимцев, а также классные деревянные домики для птиц – это лишь несколько примеров.

Что такое правильная зимняя еда?

Как и людям, животным зимой также требуется больше витаминов и минералов. Чтобы иммунная система четвероногого питомца была максимально крепкой в длительный холодный период, а само животное – здоровее и счастливее, корм должен содержать достаточное количество необходимых питательных веществ.