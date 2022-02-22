Знаки Зодиака, которых ждет удача в марте 2022 года

Большая удача для всех нас связана с тем фактом, что сейчас самый благоприятный период 2022 года без ретроградных планет. 6 марта произойдет два важных перехода в Знак Водолея — Венеры и Марса. Именно от этих двух событий астрологи отталкивались при анализе, пишет Dailyhoro.ru.

Овен

Овны сейчас на пике энергии. Из-за одновременного перехода двух важнейших для них планет в Знак Водолея жизнь Овнов изменится в лучшую сторону, а также изменятся их приоритеты. На первое место выйдут дела, финансы и работа. Любовь отойдет на второй план и будет побочной сферой.

Астрологи отмечают, что Овнам совсем не обязательно отказываться от романтики. Просто нужно будет временно сделать упор на дела. Согласно прогнозам, в марте люди этого Знака смогут разделаться с самыми главными проблемами, долгами, преуспеть в чем-то новом. Эксперты считают, что лучше будет сначала доделать то, что ожидает завершения, после чего переходить к новым проектам.

Козерог

Козерогам Марс подарит больше всего удачи. Эта планета является их главным покровителем и наставником. Она придаст им уверенности в себе, а также поставит надежную защиту от врагов и недоброжелателей. Март для Козерогов станет самым важным месяцем 2022 года.

В сердце Козерогов появится напористость, страсть, решительность. Все это не будет перетекать в агрессию, что является хорошей новостью. Козерогам нужно будет все свое время посвятить поискам новых источников дохода и новых увлечений. Март — это время динамики, физической и интеллектуальной активности. Пришло время выходить на сцену и брать своё.

Водолей

Венера лишится части энергии. Это приведет к тому, что в жизни большинства людей и человечества в целом начнет происходить много нового. Легче всего воспринимают изменения люди Знака Водолей. Их вдохновляет все новое и необычное, а в марте как раз ожидается много таких событий, которые придется пережить впервые.

Водолеи получат благословение от Марса, красной планеты-покровителя. Это ночное светило достаточно благоприятно влияет на энергетику представителей данного Знака. У Водолеев появится сила воли, желание бороться с вредными привычками. Их жизнь изменится в лучшую сторону, но это не произойдет по взмаху волшебной палочки. Придется поработать над собой и заручиться поддержкой близких.