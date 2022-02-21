Гороскоп Павла Глобы на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года

Старайтесь учитывать то, что сказано в этом гороскопе, чтобы быть на шаг впереди своих конкурентов, стать успешнее в любви или финансовой сфере, а также не допустить фиаско, пишет Dailyhoro.ru.

Овен

Первые два дня недели станут днями силы для Овнов. Это будет идеальное время для продвижения новых идей в работе и бизнесе, переговоров делового характера, а также общения с начальством по поводу повышения. После четверга можно заниматься шопингом. В процессе совершения покупок повысится настроение. Середина недели — особенно 24 и 25 февраля, могут оказать нервными днями. Специальная медитация поможет успокоиться и сконцентрироваться на делах и работе. Очень важно помнить, что близким людям требуется толика внимания и тепла.

Телец

Павел Глоба считает, что Тельцам необходимо начинать действовать. Все те знания, которые были получены ранее, могут принести сейчас им массу выгоды, в том числе и финансовой. Нужно быть сильными, чтобы стать примером для близких и друзей, коллег и случайных людей. Сильными не только физически или интеллектуально, но и энергетически. Вполне вероятно, что в период с 21 по 27 число на Тельцов свалятся новые дела и заботы. Это будет нелегкое время, но в конце тоннеля точно будет свет, особенно у Тельцов-оптимистов. Важно делиться боевым настроением с окружающими.

Близнецы

Близнецам стоит начать неделю с очищения дома от негативной энергии, поскольку первый день будет самым опасным. Важно правильно начать неделю, чтобы провести ее с максимальной пользой для себя и своих близких. В случае, если появится ощущение сильной усталости, лучше взять передышку и отбросить те дела, которые можно отложить на потом без последствий. Энергетически эта неделя идеально подходит для релаксации, поездок, смены обстановки, поисков себя. Достичь внутренней легкости можно избавлением от вредных пищевых привычек.

Рак