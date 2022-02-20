ФОТОГАЛЕРЕЯ | Лучшие моменты гала-шоу фигуристов в Пекине

Винсент Чжоу (США). Мужское одиночное катание.

Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада). Танцы на льду. 7 место.

Алиса Лю (США). Женское одиночное катание. 7 место.

Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай). Парное фигурное катание. 5 место.

Морис Квителашвили (Грузия). Мужское одиночное катание. 10 место.

Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия). Танцы на льду. 5 место.

Вакаба Хигути (Япония). Женское одиночное катание. 5 место.

Сема Уно (Япония). Мужское одиночное катание. 3 место.

Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США). Танцы на льду. 3 место.

Александра Трусова (ROC). Женское одиночное катание. 2 место.

Евгения Тарасова — Владимир Морозов (ROC). Парное фигурное катание. 2 место.

Боян Цзинь (Китай). Мужское одиночное катание. 9 место.

Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания). Танцы на льду. 8 место.