ФОТОГАЛЕРЕЯ | Лучшие моменты гала-шоу фигуристов в Пекине(2)
Винсент Чжоу (США). Мужское одиночное катание.
Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада). Танцы на льду. 7 место.
Алиса Лю (США). Женское одиночное катание. 7 место.
Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай). Парное фигурное катание. 5 место.
Морис Квителашвили (Грузия). Мужское одиночное катание. 10 место.
Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия). Танцы на льду. 5 место.
Вакаба Хигути (Япония). Женское одиночное катание. 5 место.
Сема Уно (Япония). Мужское одиночное катание. 3 место.
Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США). Танцы на льду. 3 место.
Александра Трусова (ROC). Женское одиночное катание. 2 место.
Евгения Тарасова — Владимир Морозов (ROC). Парное фигурное катание. 2 место.
Боян Цзинь (Китай). Мужское одиночное катание. 9 место.
Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания). Танцы на льду. 8 место.
Видеопроекционное шоу
Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США). Танцы на льду. 4 место.
Киган Мессинг (Канада). Мужское одиночное катание. 11 место.
Каори Сакамото (Япония). Женское одиночное катание. 3 место.
Шиюэ Ван — Синьюй Лю (Китай). Танцы на льду. 12 место.
Юдзуру Ханю (Япония). Мужское одиночное катание. 4 место.
Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия). Парное фигурное катание. 13 место.
Луна Хендрикс (Бельгия). Женское одиночное катание. 8 место.
Виктория Синицина — Никита Кацалапов (ROC). Танцы на льду. 2 место.
Юма Кагияма (Япония). Мужское одиночное катание. 2 место.
Анастасия Мишина — Александр Галлямов (ROC). Парное фигурное катание. 3 место.
Анна Щербакова (ROC). Женское одиночное катание. 1 место.
Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция). Танцы на льду. 1 место.
Нейтан Чен (США). Мужское одиночное катание. 1 место.
Вэньцзин Суй — Цун Хань (Китай). Парное фигурное катание. 1 место.
Финальный номер
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх разыгрывается 109 комплектов наград.
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Расписание Олимпиады в Пекине ЗДЕСЬ.
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