Назван способ снизить тягу к вкусной вредной еде

Бен-Ашер объяснил, что в полуфабрикатах и готовой еде содержится много сахара, поэтому такие продукты вызывают привыкание. Более того, по его словам, трудно найти более полезную замену с таким же ярко выраженным вкусом. Поскольку большое количества сахара и ненатуральные ингредиенты вредят здоровью, диетолог посоветовал изменить вкусовые предпочтения, пишет Lenta.ru.

Он отметил, что у разных людей изменения могут занять разное количество времени. В первую очередь он посоветовал заменить сладости на фрукты. «Фрукты богаты питательными веществами, в них много пищевых волокон, которые дольше удерживают пищу в желудке и избавляют от чувства голода», — сказал Бен-Ашер и добавил, что некоторые фрукты помогают контролировать уровень сахара в крови благодаря содержащейся в них растворимой клетчатки.

Для получения большей пользы и продления ощущения сытости диетолог предлагает добавить к фруктам другие богатые клетчаткой продукты, например, овощи. Также можно сочетать фрукты с белками и жирами, такими как орехи, семечки и арахисовое масло без добавления сахара.

Ранее сообщалось, что диетолог Лора Бурак назвала рецепт замедляющего старение натурального сока, который можно приготовить в домашних условиях. Бурак предлагает добавлять в сок зелень и овощи, такие как шпинат, кейл и огурцы.