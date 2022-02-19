“Дурочка моя”: 7 фраз, которые выдадут абьюзера

Абьюзеры как никто умеют усыплять бдительность и втираться в доверие. Однако есть и хорошая новость: обычно они используют стандартные фразы. Психолог, кандидат психологических наук Елена Мильто рассказывает, как вычислить такого человека в самом начале отношений и не попасться к нему на крючок, пишет Lady.mail.ru.

1. Если бы ты это не сделала, то я бы так не поступил.

Кто бы что ни говорил, абьюзера можно вычислить легко. Для этого лишь надо снять розовые очки и перестать оправдывать его личностную и профессиональную несостоятельность. Сбросьте морок психологического насильника с себя и просто услышьте его. Давайте разберем первую фразу: “Если бы ты это не сделала, то я бы так не поступил”.

В данном случае человек перекладывает вину на вас. Подменяет причину и следствие, грязно манипулирует в попытке уйти от ответственности, тщательно обеляя себя и очерняя всех вокруг. Это может зайти очень далеко, если станет нормой и превратится в физическую агрессию.

Приведу простой, но очень показательный пример.

Мужчина говорит: “Я тебя ударил, потому что ты назвала меня дураком”. Если вы останетесь в таких отношениях, то в следующий раз вместо слова “дурак” причиной физического воздействия станет косой взгляд или любая другая причина.

2. Я лучше знаю, что для тебя хорошо, а что нет. Я делаю это для твоего же блага.

Здесь налицо манипуляция и подмена понятий через искажение правды. Задействованы механизмы принижения личности и запугивания. Далее за такой вроде бы безобидной фразой могут идти ограничения любого рода. В передвижениях (на концерт не пойдешь), в общении (с этой подругой не общайся), в интересах (такие книги не читай) и т. д.

Из-за подобных ограничений у человека формируется социальная депривация, развиваются страхи. Он добровольно становится самым настоящим заложником своего партнера.

3. Тебе послышалось! Я такого никогда не говорил. А если говорил, то ты неправильно поняла.