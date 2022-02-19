“Дурочка моя”: 7 фраз, которые выдадут абьюзера(22)
Абьюзеры как никто умеют усыплять бдительность и втираться в доверие. Однако есть и хорошая новость: обычно они используют стандартные фразы. Психолог, кандидат психологических наук Елена Мильто рассказывает, как вычислить такого человека в самом начале отношений и не попасться к нему на крючок, пишет Lady.mail.ru.
1. Если бы ты это не сделала, то я бы так не поступил.
Кто бы что ни говорил, абьюзера можно вычислить легко. Для этого лишь надо снять розовые очки и перестать оправдывать его личностную и профессиональную несостоятельность. Сбросьте морок психологического насильника с себя и просто услышьте его. Давайте разберем первую фразу: “Если бы ты это не сделала, то я бы так не поступил”.
В данном случае человек перекладывает вину на вас. Подменяет причину и следствие, грязно манипулирует в попытке уйти от ответственности, тщательно обеляя себя и очерняя всех вокруг. Это может зайти очень далеко, если станет нормой и превратится в физическую агрессию.
Приведу простой, но очень показательный пример.
Мужчина говорит: “Я тебя ударил, потому что ты назвала меня дураком”. Если вы останетесь в таких отношениях, то в следующий раз вместо слова “дурак” причиной физического воздействия станет косой взгляд или любая другая причина.
2. Я лучше знаю, что для тебя хорошо, а что нет. Я делаю это для твоего же блага.
Здесь налицо манипуляция и подмена понятий через искажение правды. Задействованы механизмы принижения личности и запугивания. Далее за такой вроде бы безобидной фразой могут идти ограничения любого рода. В передвижениях (на концерт не пойдешь), в общении (с этой подругой не общайся), в интересах (такие книги не читай) и т. д.
Из-за подобных ограничений у человека формируется социальная депривация, развиваются страхи. Он добровольно становится самым настоящим заложником своего партнера.
3. Тебе послышалось! Я такого никогда не говорил. А если говорил, то ты неправильно поняла.
Подобные фразы употребляют так называемые газлайтеры. И это не модное слово, а обозначение грубой манипуляции правдой, унижения и обесценивания другого человека.
Перекладывание вины здесь легко превращается в слова всем нам хорошо известной песни: “Виновата во всем, виновата кругом”. Это путь к депрессии, тревожности, сломанной самооценке, потере безопасности, а также себя и своего места в мире.
Главная задача газлайтера — заставить вас засомневаться в самих себе, мучиться, пытаясь оценить адекватность собственного восприятия окружающего мира или каких-то событий. Именно газлайтеры зло шутят и запугивают, улыбаясь при этом.
4. Мне не за что извиняться. Это ты все сама.
В этой фразе мы видим абсолютный отказ от признания собственной неправоты, даже недопущение возможности такого факта. Эгоизм, уход от ответственности, попытка навязывания чувства вины другому — вот чего добивается человек, который говорит подобные слова партнеру.
5. Никто тебе не скажет правду, всем на тебя наплевать. Только я о тебе забочусь, а ты неблагодарная.
Это навязывание отчуждения, подкачка и выстраивание собственной значимой роли через уничижение всех остальных. При этом унижение “в лоб” со стороны абьюзера часто вообще ничем не прикрыто: за словами он не следит. Все потому, что тот, в кого они летят, допускает подобное по отношению к себе.
А начинаться это может с вроде бы ласкового “дурочка моя”.
6. Это ты такая чувствительная/эмоциональная/незрелая, а не я плохой.
И опять же здесь мы видим манипулятивную неуверенность. Но поймите, что это не ваша проблема, а проблема абьюзера.
А ваша проблема заключается в том, чтобы сделать выбор: разрешить подобный переход собственных границ или же пресечь это раз и навсегда. И когда женщина в ответ на такую фразу вместо четкого и твердого “Со мной так нельзя!” молчит или что-то мямлит, в итоге она получает разрастающийся ежечасно пул эмоциональных оплеух от такого закомплексованного человека рядом.
7. Я просто устал, а тут ты еще со своими просьбами.
Иначе можно сказать: “Я накричал на тебя, потому что устал, а ты ко мне лезешь”. Распространенная история с оправданием собственной психологической распущенности, несдержанности и желанием выместить неудовлетворенность своей жизнью на том, кто слабее. Особенно страдают люди, находящиеся в подчиненной позиции: ребенок — родитель, взрослый сын — престарелая мать, любящий человек и тот, кто позволяет себя любить, и т.д.
Признать, что в жизни что-то не так, сложно. Гораздо проще обвинить работу в своей усталости или, например, ребенка — в неумеренной назойливости, потому что он попросил помочь с уроками.
И напоследок: если вы узнали хотя бы в одной фразе своего партнера, пришло время принимать решения и делать выбор. Если же вы узнали самих себя, скажите стоп и — бегом к психологу. Самостоятельно справиться с этим почти невозможно, поскольку причины глубоки. Будьте внимательны к тому, как вы сами ведете себя с другими людьми.