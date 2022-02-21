4 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТА: как накрыть праздничный стол, которому позавидует сосед?
24 февраля мы никак не обойдем стороной эстонские вкусы. Свежее местное мясо прямо с фермы, свежая выпечка прямо из печи, салаты и закуски от профессионалов своего дела. Вкусы, которые мы любим и к которым привыкли. По возможности из одного магазина, как можно дешевле.
Все, что нужно, вы найдете в Maxima. Любимые местные вкусы и знакомые продукты всегда по низкой цене, чтобы вы могли сэкономить семейный бюджет. Вот четыре полезных совета для вашего праздничного стола!
Свежее мясо с местных ферм!
Начнем с главного. Праздничный стол без достойного жаркого? Так совсем не пойдет! Наш мясной совет в этом году - свиной карбонад Maxima Meistrite Kvaliteet, запеченный в духовке с чесноком. Этот уже приправленный кусок мяса для жаркого ждет своего повара в крупных магазинах Maxima по всей Эстонии.
Запеченный свиной карбонад с чесноком изготовлен из знаменитого местного мяса Frank Kutter. Выращенная в Эстонии свинина Kutter не только является фаворитом клиентов Maxima, это сырье также высоко ценится шеф-поварами нескольких лучших ресторанов.
В дополнение к этой рекомендации у Maxima есть и широкий ассортимент других продуктов местного происхождения. Целых 73% мясного ассортимента в магазинах Maxima производится в Эстонии. Помимо хорошего выбора, это означает также свежесть и качество, потому что любимые продукты быстро попадают к вам с фермы.
Классика в мире салатов и стильный торт из ржаного хлеба
Хотя выбор салатов в магазинах Maxima очень широк, мы не можем пройти мимо классики в день рождения Эстонии. Картофельный салат знаком нам еще с детства, а качественный картофельный салат Maxima Meistrite Kvaliteet с копченой по-деревенски ветчиной, дополнен ароматом настоящей, качественной местной копченой ветчины.
Если вы хотите обогатить стол более яркими красками, то хорошо подойдет салат из тунца с искусственной икрой. Стоит попробовать и салат из опят.
Также сердца клиентов завоевал и отличный бутербродный торт. Торт из ржаного хлеба Maxima Meistrite Kvaliteet - изумительно вкусный продукт с местным колоритом, который также стильно смотрится на праздновании годовщины республики.
Легкие и приятные закуски
Помимо жаркого и салатов, каждый праздничный стол украшает и хороший выбор закусок. Различные закуски доступны в каждом магазине Maxima. Рулетики из ветчины и чесночные хлебцы - как и недавно рекомендованные салаты, также являются нестареющей классикой. Кроме классики, места на столе определенно заслуживает и лаваш с соленым лососем или ветчиной и сыром.
В более крупных магазинах и выбор больше, и, помимо более простых закусок, мастера Maxima приготовили для вас комплекты из нескольких разных закусок.
Эти свежие, удивительно вкусные пирожные!
Любое праздничное собрание заканчивается вкусным, тающим во рту десертом. Простой, но лучший выбор - яблочный пирог Vanaema от Meistrite Kvaliteet. Вкуснейшие яблоки, домашний творог и мука - все именно так, как и должно быть в правильном пироге, который испекла бабушка.
Еще одним «хитовым предупреждением» по хорошей цене является фруктовый пирог Meistrite Kvaliteet. Этот низкокалорийный, приготовленный на базе кефира и сливок торт веселой расцветки вместе с яблочным тортом Vanaema стал абсолютным фаворитом клиентов Maxima.
Приятной годовщины Эстонской республики!
Что будет, когда вечеринка закончится? В Maxima вы всегда получите для своего стола свежие и качественные продукты на любой случай, которые любят во всей Эстонии. И это неизменно по низкой цене Maxima, позволяющей сэкономить семейный бюджет. Кроме того, вас ждут еженедельные специальные предложения от свежих фруктов и овощей до мяса и морепродуктов.
А прежде чем отправиться в магазин, ознакомьтесь с еженедельными специальными предложениями в нашей газете для клиентов. Магазины Maxima расположены по всей Эстонии.