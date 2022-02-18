Симптомы дефицита витамина B12: 6 признаков у вас во рту

“Это продолжающееся (хроническое) воспалительное заболевание, поражающее слизистые оболочки рта”, — поясняют специалисты клиники Майо (Некоммерческая организация, один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира).

Исследование было проведено для оценки уровня витамина B12 в сыворотке крови у пациентов с симптоматическим красным плоским лишаем полости рта и установления связи между сниженным уровнем B12, пишет MedikForum.ru.

Что выяснили исследователи? Уровень витамина В12 в сыворотке был значительно снижен у пациентов с красным плоским лишаем полости рта по сравнению со здоровыми людьми.

Они связывают это с ограниченным потреблением B12, препятствующим “нормальному функционированию иммунной и нейропсихологической системы”, что играет роль в остановке развития красного плоского лишая полости рта.

Как обнаружить красный плоский лишай во рту

Клиника Майо поясняет:

“Красный плоский лишай в полости рта может проявляться в виде белых кружевных пятен, красных опухших тканей или открытых ран”.

По данным органов здравоохранения, белые кружевные пятна могут не вызывать дискомфорта, когда они появляются на внутренней стороне щек.

Тем не менее, симптомы, сопровождающие красные, опухшие пятна и открытые язвы, могут включать:

Чувство жжения или боль

Чувствительность к горячей, кислой или острой пище

Кровоточивость и раздражение при чистке зубов

Воспаление десен (гингивит)

Болезненные, утолщенные пятна на языке

Дискомфорт при разговоре, жевании или глотании