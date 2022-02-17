Почему критиковать партнера – это правильно (и как это делать)

Критика, даже конструктивная, имеет все шансы подпортить отношения. Почему? Потому что людям критика не нравится.

Когда нам указывают на наши недостатки или недочеты, чаще всего мы включаем защитные механизмы: игнорируем, пропуская мимо ушей, включаем агрессию или вообще пускаем в ход программу “Окей, но я назло все сделаю наоборот”. Несмотря на это, критиковать партнера жизненно необходимо, потому что ваши личные границы за вас никто отстаивать не будет, пишет Lady.mail.ru.

Когда критиковать необходимо?

Ответ лежит на поверхности — критиковать нужно тогда, когда поведение близкого человека затрагивает лично вас в негативном ключе. Например, терпеть вечные опоздания, мириться с бардаком в доме или есть нелюбимую еду на завтрак, но молчать, лишь бы не обидеть любимого человека, — в корне ошибочно. Все эти ситуации требуют открытого диалога и капельку здоровой критики, которая по сути своей будет больше похожа на обратную связь.

Как правильно критиковать?

1. Снижаем накал

Для начала проверьте, насколько вы эмоционально заряжены.

Если в вас кипят раздражение, обида или боль, чтобы вы ни сказали и как бы ни преподнесли замечание, это точно прозвучит как обвинение во всех смертных грехах и приглашение к скандалу. Люди в первую очередь обращают внимание на тон и настроение собеседника, а уже потом — на смысловую нагрузку диалога.

Выдыхаем, вспоминаем, как долго мы искали этого замечательного человека, наполняемся любовью и благодарностью и переходим к следующему пункту.

2. Разбираемся в своих истинных чувствах

Рефлексировать полезно почти всегда, особенно когда вы рискуете выплеснуть свои скрытые болезненные переживания на другого человека. Очень часто наши внутренние ощущения отличаются от жестоких и осуждающих слов, которые мы произносим вслух. Поэтому снова выдыхаем и раскладываем по полочкам все свои чувства и эмоции.

3. Делимся чувствами с партнером