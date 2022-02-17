Почему критиковать партнера – это правильно (и как это делать)(4)
Критика, даже конструктивная, имеет все шансы подпортить отношения. Почему? Потому что людям критика не нравится.
Когда нам указывают на наши недостатки или недочеты, чаще всего мы включаем защитные механизмы: игнорируем, пропуская мимо ушей, включаем агрессию или вообще пускаем в ход программу “Окей, но я назло все сделаю наоборот”. Несмотря на это, критиковать партнера жизненно необходимо, потому что ваши личные границы за вас никто отстаивать не будет, пишет Lady.mail.ru.
Когда критиковать необходимо?
Ответ лежит на поверхности — критиковать нужно тогда, когда поведение близкого человека затрагивает лично вас в негативном ключе. Например, терпеть вечные опоздания, мириться с бардаком в доме или есть нелюбимую еду на завтрак, но молчать, лишь бы не обидеть любимого человека, — в корне ошибочно. Все эти ситуации требуют открытого диалога и капельку здоровой критики, которая по сути своей будет больше похожа на обратную связь.
Как правильно критиковать?
1. Снижаем накал
Для начала проверьте, насколько вы эмоционально заряжены.
Если в вас кипят раздражение, обида или боль, чтобы вы ни сказали и как бы ни преподнесли замечание, это точно прозвучит как обвинение во всех смертных грехах и приглашение к скандалу. Люди в первую очередь обращают внимание на тон и настроение собеседника, а уже потом — на смысловую нагрузку диалога.
Выдыхаем, вспоминаем, как долго мы искали этого замечательного человека, наполняемся любовью и благодарностью и переходим к следующему пункту.
2. Разбираемся в своих истинных чувствах
Рефлексировать полезно почти всегда, особенно когда вы рискуете выплеснуть свои скрытые болезненные переживания на другого человека. Очень часто наши внутренние ощущения отличаются от жестоких и осуждающих слов, которые мы произносим вслух. Поэтому снова выдыхаем и раскладываем по полочкам все свои чувства и эмоции.
3. Делимся чувствами с партнером
Ваша задача — показать партнеру, как на самом деле его слова или действия влияют на вас. Для этого необходимо по-настоящему раскрыться и доверить любимому ваши истинные чувства.
4. Приглашаем к сотрудничеству
Важно сконцентрироваться на желании найти пути по улучшению ситуации. Поэтому избавляемся от повелительного тона и безапелляционной позиции “потому что я так сказала”, и предлагаем сотрудничество, а лучше — сразу накидываем варианты по разрешению конфликта.
5. Искренне хвалим
Начинать диалог с позитивной ноты — прекрасная практика. Но тут важно хвалить от чистого сердца. Партнер должен понимать, что вы говорите из любви, и ваша главная цель — общее счастье и гармония, а не самоутверждение и обвинение.
Вот несколько практических примеров преобразования токсичной критики в полезную для отношений обратную связь:
Было: “Ты эгоист и хам! Как ты смеешь говорить мне такие вещи?”
Стало: “Мне больно, и я злюсь, когда ты так со мной разговариваешь”.
Было: “От тебя никакой помощи! Все держится на мне, и меня это достало. И ты достал!”
Стало: “Я чувствую себя вымотанной и нуждаюсь в твоей помощи”.
Было: “Ты лентяй! Что, трудно вынести мусор?”
Стало: “Давай с этого дня мытье посуды на мне, а ты будешь выносить мусор перед работой?”
Было: “У тебя руки не из того места, я лучше сантехника вызову, чем доверю тебе ремонт”.
Стало: “Я вижу, как ты устаешь на работе, и хочу, чтобы дома ты больше отдыхал. Давай я вызову сантехника, а мы с тобой лучше сходим на прогулку”.
Было: “Какой бар? Я уже пообещала, что мы приедем к маме”.
Стало: “Давай придумаем решение, которое устроит нас обоих”.
Было: “Ты вообще умеешь готовить что-то, кроме яичницы? Я уже не могу есть ее на завтрак”.
Стало: “Я так благодарна тебе за то, что ты взял на себя приготовление завтраков. Это очень мило с твоей стороны. Давай завтра приготовим вместе что-то особенное”.
Было: “Почему так поздно? Неужели так сложно выйти с работы пораньше?”
Стало: “Все в порядке на работе? Ты в последнее время часто задерживаешься. Я очень жду наших совместных вечеров и расстраиваюсь, когда ты приходишь поздно и у нас не остается времени друг на друга”.
Когда вас что-то не устраивает в отношениях, есть две одинаково опасные крайности.
Первая — замалчивать проблемы, боясь обидеть человека.
Вторая — высказываться резко и на эмоциях.
В следующий раз, столкнувшись с желанием покритиковать вашего партнера, сделайте небольшую паузу и попытайтесь подобрать слова, которые наилучшим способом отразят ваши чувства и желания. Так вы сможете сделать шаг к качественному общению на новом уровне, которое подарит гармонию и взаимопонимание в отношениях.