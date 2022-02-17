Врачи предупредили о нарушении работы мозга после коронавируса

Заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического НКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Элен Мхитарян предупреждает об опасных последствиях коронавируса. Речь идет о нарушениях в работе мозга, пишет Dni.ru.

По словам специалиста, после ковида у человека может ухудшаться память. Вирус действует таким образом: он прикрепляется к рецептору головного мозга человека и оказывает негативное влияние на структуры этого важного органа.

Невролог подчеркнула, что нарушения памяти — один из самых распространенных постковидных симптомов у людей. При этом на нарушения памяти после коронавируса жалуются даже молодые люди и те, кто перенес заболевание в легкой форме.

Врач добавила, что паниковать в такой ситуации не стоит. Проблемы с мозгом после коронавируса временные. После того, как организм восстановится, нарушения пройдут сами самой. Конечно, у некоторых людей это может занять более длительный период. Все зависит от иммунных особенностей организма.