Срочно вызывать скорую: врач назвала опасные признаки коронавируса у детей

По словам медика, если у ребенка до года держится температура выше 38 градусов, есть слабость, вялость, заторможенность и сонливость — это повод для вызова скорой помощи, пишет Dni.ru.

Еще одним признаком врач назвала спазм периферических сосудов кожи на фоне жара. Это бледные, холодные руки и ноги, а также синюшность ногтей. Также нужно срочно вызывать неотложку при нестандартном поведении ребенка с высокой температурой, а также при обмороке, судорогах любого характера и продолжительности.

Сильная головная боль, в особенности сопровождающаяся рвотой, сыпь, изменение цвета кожи, любые нарушения дыхания и одышка также являются поводом для вызова скорой помощи. Зоя Андреева заявила, что надо наблюдать за положением ребенка. Опасно, если он вынужден спать полусидя, опираясь на руки. Кроме того, медик рассказала об опасности мультисистемного воспалительного синдрома, возникающего после коронавируса. Он поражает сразу несколько органов или систем организма. Еще один постковидный враг — синдром Кавасаки. Это острый системный васкулит (воспаление).