ЗАМЕЧЕНО В ТАЛЛИННЕ: любимые звезды Эстонии отправляются за покупками в полночь!

“Было чуть больше полуночи, когда я отправился в Maxima в Хааберсти. Я хожу туда довольно часто, когда холодильник вдруг оказывается пустым, а рабочий день — слишком длинным. Что хорошо в Haabersti Maxima, так это то, что поскольку это большой магазин Maxima, здесь представлен широкий выбор всех видов свежих продуктов — от рыбы и мяса до фруктов и овощей. Кроме того, этот магазин открыт 24/7”, — пишет читатель, ставший свидетелем интересной ситуации во время последнего такого похода в магазин.

“Я выбирал свежие груши и яблоки — они были действительно свежими, несмотря на полночь, — как вдруг вижу: входит никто иная, как сама поп-дива Анне Вески! Мне пришлось несколько раз потереть глаза, чтобы убедиться, что это действительно она. Анне выглядела такой же свежей, как фрукты и овощи Maxima, среди которых она прохаживалась”, — описывает читатель, он также прислал свое фото. По его словам, продуктовая корзина Анне уже была наполнена покупками, когда он ее встретил.

“Причем, я был не единственным человеком в магазине — все заметили Анне, у одного парня аж яблоки по полу рассыпались, настолько он был впечатлен увиденным. Сама же Анне выглядела совершенно невозмутимо. Она была сосредоточена на выборе свежих фруктов и овощей Maxima. Я видел, как она положила в свою тележку несколько свежих кочанов капусты и набрала апельсинов”, — говорит читатель.

По его словам, Анне была не единственной любимой эстоноземельцами звездой, совершавшей в тот вечер покупки в Haabersti Maxima. “Анне сама этого не заметила, но у мясного прилавка она прошла мимо Роберта Роола. Роберт даже пытался привлечь внимание Анне, но поп-дива его не заметила — ее глаза уже были прикованы к прилавку Maxima со свежей рыбой”, — описывает читатель.