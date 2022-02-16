Чтобы ребенок не покупал со смартфона все без разбора: советы родителям

“Дети пользуются смартфонами и планшетами уже с возраста 2-3 лет, и мало кто не знает, насколько богат выбор предложений в App Store, Google Play или Huawei AppGallery, — отметила руководитель розничного банкинга эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен. — Несколько евро в месяц за высококачественное приложение могут показаться справедливой ценой, но, если родители не знают, что их дети подписались на платные услуги для нескольких приложений, деньги со счета могут утекать регулярно и за год образуется достаточно большая трата”.

Проверьте настройки телефона ребенка и своего собственного телефона

Возможность оплаты уже может быть отключена на собственном телефоне ребенка, но родителю стоит проверить и свой смартфон. “Достаточно часто дети используют смарт-устройства родителей — если у них еще нет собственного, если батарея в их телефоне разряжена или они не могут использовать свое устройство по какой-либо другой причине. В этом случае неплохо проверить настройки и определить, есть ли у смартфона, который вы даете ребенку, доступ к вашей финансовой информации, такой как данные банковской карты, доступ к интернет-банку и тому подобное”, — сказала Хакиайнен.

“Дети обладают невероятной способностью блокировать устройства, заказывать новые приложения или звонить всем подряд контактам из вашей телефонной книги. Поэтому определенно не стоит сохранять в телефоне информацию о своей банковской карте таким образом, чтобы она автоматически использовалась для следующих покупок”, — пояснила Хакиайнен.

Детей уже на раннем этапе следует учить важности финансовых данных и объяснять, в каких ситуациях можно и в каких нельзя передавать сведения о личной банковской карте и другие данные. Также важно объяснить ребенку значение аутентификации с помощью Mobiil-ID или Smart-ID и ни при каких обстоятельствах не давать ему доступ к этим средствам аутентификации.

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