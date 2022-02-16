Чтобы ребенок не покупал со смартфона все без разбора: советы родителям
“Дети пользуются смартфонами и планшетами уже с возраста 2-3 лет, и мало кто не знает, насколько богат выбор предложений в App Store, Google Play или Huawei AppGallery, — отметила руководитель розничного банкинга эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен. — Несколько евро в месяц за высококачественное приложение могут показаться справедливой ценой, но, если родители не знают, что их дети подписались на платные услуги для нескольких приложений, деньги со счета могут утекать регулярно и за год образуется достаточно большая трата”.
Проверьте настройки телефона ребенка и своего собственного телефона
Возможность оплаты уже может быть отключена на собственном телефоне ребенка, но родителю стоит проверить и свой смартфон. “Достаточно часто дети используют смарт-устройства родителей — если у них еще нет собственного, если батарея в их телефоне разряжена или они не могут использовать свое устройство по какой-либо другой причине. В этом случае неплохо проверить настройки и определить, есть ли у смартфона, который вы даете ребенку, доступ к вашей финансовой информации, такой как данные банковской карты, доступ к интернет-банку и тому подобное”, — сказала Хакиайнен.
“Дети обладают невероятной способностью блокировать устройства, заказывать новые приложения или звонить всем подряд контактам из вашей телефонной книги. Поэтому определенно не стоит сохранять в телефоне информацию о своей банковской карте таким образом, чтобы она автоматически использовалась для следующих покупок”, — пояснила Хакиайнен.
Детей уже на раннем этапе следует учить важности финансовых данных и объяснять, в каких ситуациях можно и в каких нельзя передавать сведения о личной банковской карте и другие данные. Также важно объяснить ребенку значение аутентификации с помощью Mobiil-ID или Smart-ID и ни при каких обстоятельствах не давать ему доступ к этим средствам аутентификации.
Используйте функции контроля
Одним из первых шагов в отслеживании того, чем занимаются дети, должна быть активация функции родительского контроля, которая доступна на смартфонах или в магазине приложений (например, родительский контроль в Google Play). Это позволит вам подтверждать загрузку приложений, а также покупки и подписки. Если родительский профиль установлен в качестве основного или администраторского профиля группы семейных телефонов, в дополнение к мониторингу действий на телефоне ребенка вы также сможете получать уведомления об установке новых приложений, когда ребенок использует одно из родительских устройств.
Включите уведомления
Если вы разрешаете ребенку использовать свои устройства, важно включить уведомления, сообщающие о загрузке приложений и выполненных платежах. Это позволит вам сразу же получать информацию о действиях ребенка и при необходимости быстро отказаться от услуги.
“Сначала это может показаться раздражающим и назойливым. Однако если ребенок включит платные услуги в нескольких приложениях или играх, пара евро в месяц здесь и там могут превратиться за год в значительную сумму”, — сказала Хакиайнен.
Договоритесь о разрешенных играх
Лучше всего заранее договориться с детьми о конкретных приложениях и играх, которые им разрешено использовать. Это позволяет родителям добавлять в список разрешенных приложений игры, не допускающие дополнительных покупок, что снижает риск финансовых потерь.
Можно ли вернуть деньги и как именно?
При заказе приложений Visa и Mastercard часто требуют безопасный метод авторизации, то есть каждая покупка должна быть подтверждена двухфакторной аутентификацией с использованием Mobile Scan, Mobiil-ID или Smart-ID.
Хакиайнен подчеркнула, что эти коды доступа ни в коем случае не должны быть доступны другим. Если транзакция подтверждена безопасным методом аутентификации, у банка нет оснований ее оспаривать. “Однако, если клиент уверен, что не подтверждал сделку, ему следует для начала связаться с продавцом, написать заявление разработчикам приложения и объяснить, что произошло — например, покупку подтвердил ребенок или произошла случайная ошибка. Если приложение законно и команда разработчиков готова пойти на встречу, диалог может оказаться плодотворным и ситуация разрешится”, — отметила Хакиайнен.
Если продавец отказывается возвращать деньги, но вы уверены, что транзакция прошла несанкционированным способом или подозреваете мошенничество, вам следует обратиться с претензией в банк, выпустивший платежную карту. Претензию можно заполнить в интернет-банке.
О банке Citadele
Помимо повседневных банковских услуг, Citadele предлагает услуги, основанные на финансовых технологиях, включая современное мобильное приложение, а также бесконтактные и мгновенные платежи. Citadele первым в странах Балтии ввел именные платежи, открытие счетов с помощью электронной идентификации, а также кольца, поддерживающие бесконтактные платежи.
Citadele Group — латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Латвии, Литве и Эстонии.