Благоприятные дни для отпуска в 2022 году

Выпишите себе или запомните эти даты, когда в путешествии стоит быть особенно внимательными, а еще лучше, и вовсе избежать поездок:

с 14 января до 4 февраля;

с 10 мая по 3 июня;

с 10 сентября по 2 октября.

Очень успешным периодом для отдыха, особенно вблизи водоемов, будет время знака Рыбы, с 19 февраля по 20 марта. Благоприятно ехать за границу, а также включить в свою программу посещение мест силы и религиозных святынь, пишет Dni.ru.

Следующий шикарный период наступит с 15 по 23 июня, когда отпуск хорошо будет провести не просто на пляже, а успеть объехать окрестности и узнать что-то интересное от местного гида. Если же на экскурсии ехать совсем не хочется, возьмите с собой интересную книжку. Спокойный отдых без новой информации сможет быстро наскучить.

Максимально активную программу стоит включить в отпуск, который благоприятно брать с 1 по 6 июля. Это и пешие прогулки различными маршрутами, и рафтинг, и велотуры.

Еще один прекрасный период для морских путешествий и пляжного отдыха — с 16 по 22 июля. В эти даты можно будет не только перезагрузить голову, но и пережить незабываемый курортный роман, который даже может перерасти в серьезные отношения.

А вот с 28 июля по 5 августа для отпуска стоит выбирать места, где будут шумные вечеринки. Как говорится, и себя показать, и других посмотреть. И безусловно, стоит взять с собой все самые лучшие наряды.

Далее хороший период наступит уже осенью, с 13 по 18 октября. В такое путешествие стоит отправляться либо в компании возлюбленного или друзей, но даже одинокие люди смогут познакомиться в этот период на отдыхе. Благоприятно такой отпуск совместить с посещением познавательного мероприятия, творческой выставки или хотя бы галереи искусств.

В ноябре тоже будет хороший период, с 9 по 21 число. Настоящее удовольствие можно будет получить от изучения мест с богатой историей, где есть археологические раскопки или возможность погрузиться в подводный мир и заняться дайвингом.

И в конце года наступит благоприятный период, когда вместо того, чтобы стоять в предновогодних пробках, с 20 декабря будет хорошей идеей сбежать от всех и отдохнуть. Но помните, что с 29, 30 и 31 числа снова начнется период ретроградного периода. А значит эти дни будут особенно нервозными. Постарайтесь улететь по 28 число включительно.